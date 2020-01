Leuven beleeft relatief rustige oudejaarsnacht: twaalf dronkaards in cel en vijftien pv’s voor vuurwerk Kim Aerts

01 januari 2020

15u23 0 Leuven De Leuvense politie zette twintig extra manschappen in tijdens de nacht van oud op nieuw, die relatief rustig verliep. Twaalf dronkaards brachten de nacht in de cel door. Vijftien mensen kregen een proces-verbaal voor het afsteken van vuurwerk.

Ongeveer 11.000 feestvierders zakten af naar de Countdown op de Oude Markt om de start van 2020 te vieren. De politieploegen konden verder enkele schermutselingen in de kiem smoren en een medische post ter plaatse verzorgde een paar lichte verwondingen. “De sfeer was uitgelaten en grote incidenten bleven uit”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

“Er werd opvallend minder vuurwerk afgeschoten dan in het verleden. Toch hield niet iedereen zich aan het vuurwerkverbod. Zo kreeg de Leuvense politie twaalf meldingen over vuurwerk en werden er vijftien inbreuken vastgesteld waarvoor telkens proces-verbaal opgesteld werd. De eerste overtreders speelden in de namiddag al met vuur en kregen meteen een GAS-boete. Het merendeel van de inbreuken werden in het stadscentrum vastgesteld door onze voetpatrouilles. Het vuurwerk werd telkens in beslag genomen. De politie kon niet overal tegelijk zijn, maar de meldingen van buurtbewoners en de algemene daling in het gebruik van vuurwerk tonen alvast aan dat het bewustzijn groeit en mensen naar alternatieven zoeken om het nieuwe jaar zowel veilig als feestelijk in te zetten”, besluit Del Piero.

Twaalf feestvierders die te diep in het glas hadden gekeken, mochten de rest van de nieuwjaarsnacht in de cel doorbrengen.