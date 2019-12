Leuven beKOORt zoekt koren… “Gloednieuw korenfestival in 2020”, zegt schepen Denise Vandevoort (sp.a) Bart Mertens

15u55 7 Leuven Leuvens amateurkoor Kooruwel en cultuurcentrum 30CC organiseren op zondag 20 september 2020 een gratis korenfestival. Hiervoor gaan ze op zoek naar enthousiaste koren uit Leuven en zelfs heel Vlaanderen. “Een stad vol gezang, vol muziek en zingende mensen...dat is Leuven beKOORt”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

“Met ‘Leuven beKOORt’ willen we in de eerste plaats een extra impuls en een mooi platform bieden aan de talrijke en uitstekende Leuvense amateurkoren”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a). “We maken onze stad immers samen met ons rijke verenigingsleven. Daarnaast is het ook een ideale gelegenheid om ons als bruisende en aantrekkelijke stad te tonen aan Leuvenaars en toeristen. Op deze muzikale wandelingen (her)ontdek je immers een mooi stukje van Leuven.”

Damiaanplein

Leuven beKOORt zal in totaal zo’n 35 koren de kans geven om zich te tonen aan het publiek. Het festivalcentrum komt op het Damiaanplein en alle 18 zanglocaties bevinden zich binnen een straal van nog geen kilometer. De organisatoren zijn nog volop op zoek naar enthousiaste koren uit Leuven en heel Vlaanderen. Elk koor zal twee keer kunnen optreden tijdens Leuven beKOORt en alle koren worden ook uitgenodigd om het festival af te sluiten met een gezamenlijk nummer. Geïnteresseerde koren vinden op www.leuvenbekoort.be meer uitleg en een inschrijvingsformulier. Deadline voor inschrijving is zondag 29 februari 2020.