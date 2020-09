Leuven behoudt mondmaskerplicht in centrum: “Niet het moment om te versoepelen” Bart Mertens

24 september 2020

16u00 7 Leuven Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is niet van plan om de Leuvense coronamaatregelen aan te passen naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad. “Ik zie geen reden om te versoepelen op dit moment gezien de stijgende coronacijfers”, klinkt het. De mondmaskerplicht in het centrum van de stad blijft bijgevolg behouden.

De coronacijfers gaan ontegensprekelijk in stijgende lijn maar toch paste de Nationale Veiligheidsraad gisteren enkele regels aan. Veel mensen –en ook experten- zagen er een versoepeling in en stellen er vraagtekens bij want de epidemie is overduidelijk nog niet weg. Meer zelfs, er lijkt weer een nieuwe golf van besmettingen aan te komen en dat baart de experten grote zorgen. In Leuven vallen de coronacijfers in vergelijking met de rest van Vlaanderen nog goed mee maar met de komst van de studentenpopulatie blijft het stadsbestuur uiterst voorzichtig. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) is dan ook niet van plan om versoepelingen door te voeren naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad.

We gaan de maatregelen niet terugdraaien want dat zou een verkeerd signaal zijn op dit moment Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

“Ik zie geen enkele reden om dat te doen want de cijfers gaan in stijgende lijn”, klinkt het. “Ook in Leuven is dat het geval, al blijft het aantal besmettingen gelukkig nog goed onder controle. We moeten dat zo houden en dat kan enkel als de huidige coronamaatregelen goed worden opgevolgd. Ik verneem van de politie bijvoorbeeld dat de mensen zich goed houden aan de mondmaskerplicht in het centrum van de stad. We gaan die maatregelen niet terugdraaien want dat zou een verkeerd signaal zijn op dit moment. De maatregel is ondertussen goed ingeburgerd en is ook duidelijk voor de mensen. De mondmaskerplicht en alle andere regels in Leuven blijven bijgevolg gewoon behouden. We moeten nog een tijdje volhouden. Het is overigens dankzij onze coronamaatregelen dat we nog kunnen genieten in de horeca en van een dagje shoppen. Ook events en culturele activiteiten kunnen nog in Leuven dankzij de maatregelen. Ik roep alle inwoners en alle bezoekers nogmaals op om hun best te blijven doen om de maatregelen op te volgen. Samen geraken we door deze moeilijke periode.”