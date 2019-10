Leuven behoort tot de meest creatieve en culturele steden van het land EDLL

10 oktober 2019

De Europese Commissie heeft haar nieuwe monitor van culturele en creatieve steden gepubliceerd. Ze brengen daarbij creatieve en culturele sectoren van 190 steden uit 30 landen in kaart. Leuven scoort heel sterk, vooral op gebied van talent en en onderwijs, intellectuele eigendom en innovatie, creatieve economie en de kwaliteit van overheid. Door die score behoort onze stad tot een van de meest creatieve en culturele steden van het land en haalt ze meteen ook nummer vijf in de ranking met Europese steden van een vergelijkbaar profiel. “De creatieve en culturele sector in Leuven floreert, zoveel is duidelijk”, reageert burgemeester Mohamed Ridouani. De sector zorgt ook voor tewerkstelling. Maar liefst 37% van de Leuvense zelfstandigen en 6,5% van de werknemers zijn actief in de culturele en creatieve sector.