Leuven begroot verlies voor horeca en handel op 60 miljoen euro: “Pintjes drinken aan de toog? Wellicht niet voor deze zomer” Bart Mertens

08 mei 2020

20u00 2 Leuven Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) heeft geen bemoedigend nieuws voor de Leuvense middenstand. Op basis van cijfers van vorig jaar wordt het verlies tussen 13 maart en begin mei begroot op liefst 60 miljoen euro. “40 miljoen euro voor de handel en een kleine 20 miljoen euro voor de horeca”, klinkt het. In de horeca groeit ondertussen het besef dat het weleens lang zou kunnen duren vooraleer de deuren weer open mogen.

De coronacrisis treft het hele bedrijfsleven, maar de handel en de horeca behoren toch tot de grootste economische slachtoffers van de epidemie. Tot op heden waren er geen lokale cijfers bekend, maar het stond in de sterren geschreven dat de verliezen stilaan hoog oplopen. Sinds kort is er wel cijfermateriaal beschikbaar en dat is niet echt bemoedigend voor de handelaars en de uitbaters van de horecazaken. “In Leuven hebben we zo’n duizend handelszaken en 700 horecazaken. Qua tewerkstelling kunnen we uitgaan van zo’n 7.000 jobs”, zegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). “We hebben de cijfers van vorig jaar (bron: RetailSonar, nvdr) eens grondig bekeken en daaruit blijkt dat de handelszaken een totale omzet draaien van zo’n 680 miljoen euro op jaarbasis. We komen uiteindelijk op een verlies van zo’n 40 miljoen euro voor de periode van 13 maart tot begin mei.”

Als schepen zal ik er alles aan doen om het onderste uit de kan te halen, maar ik moet het ook niet verbloemen: er gaan faillissementen volgen door deze crisis Schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V)

Als laatste aan de beurt

“Voor de horeca wordt de impact van de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus voor de eerste maand door Horeca Vlaanderen geschat op 800 miljoen euro. Intussen is het duidelijk dat de horecasector pas als laatste weer zal worden ingeschakeld in het afbouwscenario van de lockdown. Met de verlenging tot 3 mei wordt het berekende verlies al geschat op 2,4 miljard euro. (bron: Guidea–Horeca Vlaanderen, nvdr). Als we die cijfers vertalen naar Leuven, dan komen we uit op een omzetverlies van een kleine twintig miljoen euro. Tot op heden uiteraard, en dat maakt van deze geschatte omzetverliezen onderschattingen. Januari en februari waren geen goede maanden, en het blijft maar de vraag wanneer de horeca weer aan de slag kan op een min of meer normale manier. Gelukkig kunnen de handelszaken al de deuren openen vanaf 11 mei, maar het is duidelijk dat de sectoren financiële steun nodig zullen hebben om deze crisis te overleven. Als schepen van Handel zal ik er alles aan doen om het onderste uit de kan te halen wat dat betreft, maar ik moet het ook niet verbloemen: er gaan faillissementen volgen door deze crisis.”

Het blijft ook maar de vraag of het rendabel zal zijn, want één klant per tien vierkante meter is geen optie voor cafés. Dan blijf je beter dicht Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt

Pauzeknop

Een kleine rondvraag in de Leuvense horeca maakt duidelijk dat veel uitbaters het spreekwoordelijke water nu al aan de lippen voelen. Ook Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt, hoort steeds vaker dergelijke signalen. “Het is voor heel veel uitbaters momenteel heel erg zwaar”, klinkt het. “Wie al in slechte papieren zat, overleeft de coronacrisis wellicht niet. Eén van de grote problemen is dat de vaste kosten vaak doorlopen zonder inkomsten om die te financieren. Eigenlijk is er slechts één scenario dat de horeca kan redden: druk de pauzeknop in. Dat geldt voor de eigenaars van de panden, de leveranciers en voor de verschillende overheden. Er wordt wel uitstel gegeven maar dat is geen afstel. En bijgevolg zullen veel uitbaters alsnog moeten betalen op een gegeven moment. Voor sommigen gaat dit niet lukken, zeker niet nu we stilaan beseffen dat ‘onze lockdown’ nog lang gaat duren.”

“De restaurants zullen misschien wel mogen openen onder voorwaarden na 8 juni maar voor de echte cafés is er nul perspectief”, gaat De Rop verder. “We willen duidelijkheid zodat we weten waar we aan toe zijn en we pleiten voor een financiële ondersteuning om ons boven water te houden. Dat zal ook kwijtscheldingen moeten inhouden. We leven op hoop, maar we beseffen dat het nog maanden zou kunnen duren voor we de deur weer mogen openen. Het blijft ook maar de vraag of het rendabel zal zijn, want één klant per tien vierkante meter is geen optie voor cafés. Dan blijf je beter dicht. Een pintje drinken aan de toog tot het ochtendgloren? Ik vrees ervoor dat we deze zomer aan de toog kunnen hangen met vrienden.”