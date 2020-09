Leuven Bears heeft er eerste trainingen opzitten Erik Vandeweyer

09 september 2020

12u58 0 Leuven Als alles volgens plan blijft verlopen, zal de nieuwe basketcompetitie begin november aangevat worden. In moeilijke omstandigheden proberen alle eersteklassers zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste competitiewedstrijden. Bij Leuven Bears heeft men de trainingen hervat, al zijn er – net als bij de concurrentie – soms nog enkele hinderpalen.

Coach Eddy Casteels blijft aan het roer staan van de A-ploeg. Het succes van vorig seizoen verdient uiteraard waardering. Hij zal opnieuw geassisteerd worden door Jill Lorent. De ploeg kan opnieuw trainen, maar moet het nog stellen zonder de Amerikanen Joshua Heath en Brandan Stith. Deze laatste zal aan zijn derde campagne in de Sportoase beginnen. Beide spelers verblijven nog in de States. Deze week worden ze wel opnieuw in ons land verwacht, maar dan moeten ze – zoals verplicht – eerst een coronatest ondergaan. Hugh Robertson (ook al aan zijn derde seizoen toe) is wel al van de partij, omdat hij in ons land is gebleven. Voor hem gelden de buitenlandse coronamaatregelen niet.

Leuven Bears probeert oefenmatchen te spelen, maar dat loopt niet van een leien dakje. Aanvankelijk zou er op 10 september gespeeld worden tegen Kangoeroes Mechelen, maar die match werd verplaatst naar 17 oktober. Publiek zal er tijdens de voorbereiding in principe nog niet worden toegelaten.

Volledige kern

Op papier is de kern voor volgend seizoen volledig rond. Negen spelers liggen al vast. Omwille van corona is de tiende speler nog niet bekend. Die kan er eventueel nog bijkomen. Die laatste naam zal mogelijk ingevuld worden, als de competitie al bezig is.

Hugh Robertson, Joshua Heath en Brandan Stith zijn de Amerikaanse blijvers. Aan Belgische zijde werden Jonas Delalieux, Joris Fauconnier en Seppe D’Espallier behouden. De Kroaat Luca Kotrulja is de zevende speler die aan boord bleef. De laatste tien jaar is het nooit gebeurd dat Leuven Bears zeven van de kernspelers kon behouden. Dat is alvast een groot pluspunt.

Twee echte nieuwkomers werden aangeworven. Ziga Fifolt is een 27-jarige Sloveense centerspeler van 2m11. Hij kwam het voorbije seizoen in eigen land uit voor Krka Novo Mesto en vervangt Donovan Jack. Daarnaast verbond ook Thibault Vanderhaegen zijn lot aan de Leuvense club. Vanderhaegen (2m04) is een 22-jarige jeugdspeler van Oostende die het voorbije seizoen met Den Helder actief was in de Nederlandse competitie. Met Duva Gistel speelde hij in 2018 kampioen in Top Division 1. Vanderhaegen was jeugdinternationaal bij de U18 en de U20. Hij ondertekende een verbintenis voor twee seizoenen.

De voorzien oefenmatchen (onder coronavoorbehoud): Den-Bosch-Leuven (20/9), Den Helder-Leuven (26/9), Leuven-Brussels (11/10), Mechelen-Leuven (17/10) en Leuven-Mechelen (7/11).