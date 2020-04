Leuven annuleert sportevenementen in mei Bart Mertens

01 april 2020

16u00 0 Leuven De stad Leuven annuleert enkele sportevenementen die gepland stonden in de maand mei. Voor schepen van sport Johan Geleyns komen veiligheid en duidelijkheid op de eerste plaats.

“Als stad kiezen we ervoor om onze eigen initiatieven slechts te laten doorgaan als we een goede organisatie en voldoende veiligheid kunnen garanderen. Omdat de lopende maatregelen niet van de ene dag op de andere zullen worden opgeheven, kiezen we er nu al voor om in mei alles uit te stellen wat we zelf organiseren. De activiteiten die door de sportclubs zelf georganiseerd worden zijn alvast tot en met eind april geannuleerd totdat er nieuwe richtlijnen zijn van de hogere overheid. Wel zien we nu al dat veel sportbonden hun activiteiten al gestaakt hebben tot het einde van het lopende seizoen. Dat is goed want veiligheid primeert voor ons allemaal.”

Concreet gaat het om volgende sportevenementen:

-De triatlon van 17 mei, georganiseerd door de sportdienst en de triatlon- en duatlonclub Leuven

-Het slotmoment van Moving Neighbours op 19 mei, georganiseerd door de UCLL in het kader van het project Leuven, vitale stad

-Gezinsevenement Move It op 20 mei, georganiseerd door de kinderwerkingen van de stad en buurtsport

-Het voetbaltoernooi van Leuvense hulpverleningsorganisaties op 20 mei, georganiseerd door buurtsport

-De golfinitiatie voor 55-plussers op 26 mei