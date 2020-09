Leuven Actueel lanceert app en nieuwe website Bart Mertens

12 september 2020

14u30 0 Leuven Negen jaar na de lancering van Leuven Actueel krijgt de website een volledige make-over én een gloednieuwe app. Gedelegeerd bestuurder Wouter Van Melkebeek sloeg voor dit project de handen in elkaar met het Leuvense communicatiebureau Remy Communication, Vector BROSS en Appwise.

Primetime Group, het Leuvense bedrijf achter Leuven Actueel, pakt met enkele nieuwigheden: een nieuwe website én een app. Gedelegeerd bestuurder Wouter Van Melkebeek is ondanks de coronacrisis overtuigd in de investeringen die de toekomst van de website met lokaal nieuws moet garanderen. “De app -beschikbaar voor iOS en Android- is volledig gratis. Apps zijn niet meer weg te denken in deze digitale tijd. Naast regionaal nieuws is er in de app en op de website ook ruimte voor lifestyleberichten. Zo kan je er terecht voor onder andere reisreportages, recepten, modetrends en interviews met BV’s. Kwalitatieve content is net zoals nieuws heel belangrijk. Voor al deze vernieuwingen gingen we aankloppen bij ons dochterbedrijf Remy Communication. Zij zorgden voor de communicatiestrategie en brachten op hun beurt de Leuvense websitebouwers van Vector BROSS en applicatiespecialisten Appwise uit Diepenbeek mee in het verhaal.”