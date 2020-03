Leuven 2030 lanceert #klimaatpraat livestream voor thuisblijvende scholieren Bart Mertens

17 maart 2020

17u01 2 Leuven Door het coronavirus zijn alle lessen op Leuvense scholen afgelast. Scholen experimenteren daarom volop met afstandsleren en in deze eerste week biedt Leuven 2030 de scholieren op donderdag 19 maart de livestream #klimaatpraat aan. De eerste gast van #klimaatpraat is niemand minder dan Low Impact Man Steven Vromman.

Dit voorjaar begon Leuven 2030 al met een scholencampagne. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Leuvense scholen tegen het einde van dit schooljaar klimaatneutrale ideeën, acties en projecten neerpennen in een klimaatplan. Door het coronavirus zijn alle bijeenkomsten met scholen rond dit project geschrapt. Leuven 2030 wil niet bij de pakken blijven zitten en wil scholieren via de livestreams op Instagram en Facebook blijven betrekken bij de klimaatuitdaging. De eerste livestream vindt plaats op donderdag 19 maart om 11 uur. Tijdens deze livestream met de naam #klimaatpraat zullen leerlingen door een gast op een ludieke manier worden geïnformeerd over de klimaatverandering.

Boeiend leermoment

“Tijdens de livestream bespreken we de klimaatuitdaging waarvoor we als samenleving staan en welke rol scholen, hun directies en leerlingen hierin kunnen spelen”, zegt Karlien Marcelis van Leuven 2030. “Leerlingen worden aangemoedigd zelf vragen te stellen en ideeën voor een klimaatactieplan voor hun school te lanceren. Onderwerpen zoals ‘wat zijn de oorzaken van klimaatverandering’ en ‘welke actie kan ik zelf met mijn gezin, school of vereniging ondernemen’ zullen zeker aan bod komen. De eerste gast is niemand minder dan Low Impact Man Steven Vromman. Leuven 2030 hoopt hiermee de Leuvense scholieren een boeiend leermoment te geven en te inspireren om zelf ideeën rond klimaatacties op school te lanceren op het scholenplatform van Leuven 2030.”

Grenzen van de planeet

En voor de lezers die ‘Low Impact Man Steven Vromman’ nog niet kennen: Vromman ging in 2008 de uitdaging aan om op zoek te gaan naar een manier van leven met een minimale ecologische impact. In dit experiment slaagde hij erin zijn carbonfootprint te verlagen tot 25% van de gemiddelde Belg. Sindsdien trekt hij als Low Impact Man Vlaanderen rond met lezingen en voorstellingen om duidelijk te maken dat goed leven binnen de grenzen van de planeet best mogelijk is. Hij pleit niet enkel voor gedragsverandering maar gelooft wel dat die een rol kunnen spelen in de systeemveranderingen die noodzakelijk zijn. Meer info: www.lowimpactman.be