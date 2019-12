Leuven 2030 krijgt micro op internationale klimaattop in Madrid: “Een absolute droom”, zegt directeur Katrien Rycken Bart Mertens

09 december 2019

18u15 3 Leuven Leuven 2030 vzw is uitgenodigd om het woord te nemen op de klimaattop in Madrid. De organisatie wil net zoals Europees president en ex-premier Charles Michel tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent in de wereld te maken. “Het is een absolute droom om de Leuvense klimaataanpak als inspirerende case te mogen brengen op deze internationale klimaattop”, vertelt een fiere Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030.

De voorbije jaren ontving vzw Leuven 2030 al talloze Europese en internationale erkenningen voor de unieke stadsbrede aanpak en haar recente Roadmap 2025·2035·2050. Nu valt Leuven 2030 opnieuw een grote eer te beurt, namelijk een uitnodiging van het Europese DG Energy om te komen spreken op de COP25, de VN-klimaatconferentie. Op 10 december is het EU Energy Day van de klimaatconferentie waar zo’n 200 landen aan deelnemen. Internationale belanghebbenden zullen op die dag de kansen en uitdagingen rond de verandering van het energiesysteem bespreken. Leuven 2030 en haar directeur Katrien Rycken werden uitgenodigd door DG Energy om tijdens deze thematische sessie te komen spreken en er te zetelen in een panel.

Hier worden belangrijke bruggen gebouwd die ambitieuze steden zoals Leuven verder kunnen ondersteunen bij een groene toekomst Katrien Rycken van Leuven 2030

“Het is een absolute droom om de Leuvense klimaataanpak als inspirerende case te mogen brengen op deze internationale klimaattop in zo’n indrukwekkend gezelschap”, vertelt een fiere Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030. “We zijn ervan overtuigd dat een grotere snelheid kan worden gemaakt in de sociaal rechtvaardige klimaattransitie waar we zo hard op inzetten. Hier worden belangrijke bruggen gebouwd die ambitieuze steden zoals Leuven verder kunnen ondersteunen bij het realiseren van een welvarende, groene en veerkrachtige toekomst.”

iCapital

Dat Leuven internationaal als voorbeeldstad wordt gezien van de klimaattransitie is lang geen geheim meer. Samen met klimaatnetwerk Leuven 2030 won de Vlaamse centrumstad in 2018 de prestigieuze Europese klimaatprijs ‘European Green Leaf 2018’ en de stad werd eveneens gekroond tot finalist van de iCapital Awards. Dit jaar zette Leuven 2030 die lijn met een selectie door EIT Climate-KIC tot één van de tien icoonsteden, samen met onder meer Kopenhagen, Madrid, Amsterdam en Wenen.