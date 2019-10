Leuven 2030 haalt Europese expertise en 100.000 euro naar Leuven Bart Mertens

25 oktober 2019

10u45 4 Leuven Leuven is door de Europese gemeenschap voor klimaatinnovatie EIT Climate-KIC geselecteerd als een van de tien icoonsteden. Lang niet verkeerd want ook steden zoals Kopenhagen, Madrid, Amsterdam en Wenen staan op de lijst. Als icoonstad zullen Leuven 2030 en de stad Leuven samen met EIT Climate-KIC dit jaar nog een strategisch plan uittekenen voor de Leuvense klimaataanpak in 2020. Daarvoor krijgt de stad 100.000 euro.

Begin maart stelde Leuven 2030, een vzw in Leuven die zich inzet voor het klimaat, haar Roadmap 2025/2035/2050 voor. Dat is een actieplan dat toont welke stappen jaar na jaar genomen moeten worden om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken op termijn. Over welke termijn het gaat, blijft nog een vraagteken. Maar Leuven 2030 en de stad Leuven slaan nu de handen in elkaar met de Europese gemeenschap voor klimaatinnovatie EIT Climate-KIC. Tien Europese steden krijgen Europese ondersteuning bij het uittekenen van een strategisch plan voor de klimaattransitie. Leuven kan rekenen op 100.000 euro.

Versnelling hoger

“De plannen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken, zijn al een feit. Het is nu zaak om die plannen om te zetten in de praktijk. We moeten de komende jaren een versnelling hoger schakelen en dat zal veel middelen vragen. We zijn dan ook blij met de expertise en financiële steun van EIT Climate-KIC”, zegt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. “Het is fantastisch dat een stad als Leuven nu in een samenwerkingsverband zit met steden als Wenen en Amsterdam.”

We zijn erg trots dat Leuven 2030 en haar Roadmap mee aan de basis liggen van deze positie als icoonstad in dit Europese klimaatprogramma Katrien Rycken van Leuven 2030

“We zijn erg trots dat Leuven 2030 en haar Roadmap mee aan de basis liggen van deze positie als icoonstad in dit Europese klimaatprogramma. Deze samenwerking zal ongetwijfeld een versnelling veroorzaken in de vertaling van de Roadmap naar concrete acties en impact in Leuven”, vult Katrien Rycken van Leuven 2030 nog aan. Samen met andere geselecteerde steden zoals Kopenhagen, Amsterdam, Wenen, Madrid en Milaan vormt Leuven nu een uniek en sterk netwerk van vooruitstrevende steden. “Het zijn de steden die het voortouw nemen in de hele klimaatproblematiek”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Dat EIT Climate-KIC Leuven selecteert om deel uit te maken van deze icoonsteden is opnieuw een erkenning voor ons uniek Leuvens model van samenwerking. Dat Leuven in één adem genoemd wordt met deze vooruitstrevende wereldsteden, maakt me bijzonder trots.”