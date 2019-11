Leuven 2030 finalist voor Europese duurzaamheidsprijs. “We zijn op de goede weg”, zegt Katrien Rycken Bart Mertens

21 november 2019

17u46 1 Leuven Leuven 2030 vzw is door een jury van experten uitgeroepen tot finalist van de Transformative Action Award. Als finalist wordt het klimaatnetwerk Leuven 2030 opnieuw op Europees vlak in de kijker gezet voor haar unieke gecoördineerde klimaataanpak. “Nogmaals een erkenning dat we op de goede weg zijn”, zegt Katrien Rycken van Leuven 2030.

De Europese prijs ‘Transformative Action Award’ wordt uitgereikt aan een stad, een regio of een maatschappelijke organisatie die plannen uitvoert om de sociaal-culturele, sociaaleconomische en technologische verandering van hun gemeenschap te realiseren. Veel moeilijke woorden maar het komt erop neer dat de jury erg onder de indruk is van de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 die eind 2018 door een 70-tal Leuvense experten werd ontwikkeld.

“Dit actieplan tekent de weg uit voor een klimaatneutrale toekomst voor Leuven en schept een kader voor versnelde actie om die toekomst te realiseren”, zegt Katrien Rycken van Leuven 2030. “Om de acties sneller tot maatschappelijke impact te laten evolueren, ontving Leuven 2030 enkele weken geleden een eerste subsidie van 100.000 euro van het Europese expertisecentrum EIT Climate-KIC. Naast het ontvangen van deze financiële middelen komt Leuven daardoor terecht in een netwerk van andere innovatieve wereldsteden zoals Kopenhagen, Amsterdam en Wenen. Leuven 2030 is nu finalist van de Transformative Action Award en die Europese erkenning toont nog maar eens aan dat we op de goede weg zijn en dat onze aanpak echt uniek en inspirerend is voor andere steden. Ons klimaatnetwerk slaagt erin om alle lokale belanghebbenden –van de overheid tot de Leuvenaars- verantwoordelijkheid te laten nemen voor de evolutie naar een klimaatneutrale toekomst.”