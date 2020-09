Les volgen in tijden van corona: “Online haalt de sfeer van het studentenleven er toch wat uit”

Leuven

Het academiejaar heeft zich weer op gang getrokken en de eerste week les aan de KU Leuven en de UCLL zit er bijna op. Wij namen even weer plaats op de aulazitjes tussen onze Leuvense studenten om zelf mee te maken hoe de lessen in tijden van corona verlopen. “Hoewel online les volgen werkt en iedereen er begrip voor heeft, is het ergens toch ook jammer. Het haalt de sfeer van het studentenleven er wat uit”, vertelt Marine Debel (19).