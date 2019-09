Leopold Abels (90) over WOII in Leuven: “Dat helse lawaai van de bommen…alsof ze ons met een hamer in de buik sloegen” Leuven herdenkt vanavond de bevrijding met bal in stadhuis Bart Mertens

06 september 2019

08u30 0 Leuven “Het was half tien in de voormiddag. Niet ver van mijn ouderlijk huis in Kessel-Lo viel er een bom, los in het toilet van een ander huis. Plots besefte ik: het is oorlog.” Tot zover de eerste oorlogsherinnering van Leopold Abels die toen 12 jaar jong was en zich amper kon voorstellen dat er hem meer dan vier woelige jaren te wachten stonden tijdens WOII. “Teveel doden gezien. De eerste was een Franse soldaat. Ik zag enkel een klein gaatje in zijn hoofd...en stille ogen”, vertelt Leopold (90).

10 mei 1940…het leek een gewone dag te worden voor de 12-jarige Leopold Abels die met zijn ouders op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo woonde maar het werd geen gewone dag. Integendeel, het werd een verschrikkelijke dag die zou eindigen in een vlucht richting Frankrijk, weg van de vernietiging die het Duitse leger losliet op Leuven en omstreken. De Duitse jachtvliegtuigen scheerden laag over de velden en dropten hun bommen. De balans was zwaar: meer dan 100 doden en zo’n 250 gewonden, alsook 75 vernielde huizen en nog veel meer beschadigde huizen. Eén van die getroffen huizen stond op een steenworp van het ouderlijke huis van de jonge Leopold. De bom miste het gezin van Leopold op enkele tientallen meters. Of met andere woorden: de allereerste bom in het leven van Leopold had net zo goed de allerlaatste kunnen zijn…“Het jachtvliegtuig kwam laag aangevlogen en dropte het springtuig. De bom viel letterlijk in het toilet van dat huis op de Wilselsesteenweg. Wij woonden een beetje verder. Als bij wonder overleefde het gezin de ontploffing. Het huis bleef zelfs overeind. Enkel van het toilet bleef weinig of niets over. Geluk gehad zeker…Plots besefte ik: het is oorlog. Dat is mijn allereerste herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het was helaas niet mijn laatste.”

Voor het gezin van Leopold Abels zat er niets anders op dan de vlucht te nemen richting Frankrijk. Met alles wat ze konden dragen –en met zijn nichtje in de kinderkoets- vertrok de familie van Leopold te voet richting Mechelen. “Ik weet nog goed dat de hemel in Kampenhout verlicht was met doelmarkeerders”, vertelt Leopold. “We moesten geregeld in de gracht duiken en het maakte niet uit of er water in stond of niet. Toch geraakten we er heelhuids door waarna we richting Dendermonde gingen om vervolgens op een trein te springen in Lichtervelde. Die treinrit stopte al snel want de Duitsers namen de spoorwegen onder vuur. We moesten dus te voet verder in de richting van Roubaix. Mijn ouders waren al vooruit gereden met een fiets om een slaapplaats te regelen maar het liep anders dan verwacht.”

Uiteindelijk zou het oorlogsgeweld de familie Abels van elkaar scheiden. Leopold zou zijn ouders pas later terug zien en was aangewezen op de goede zorgen van zijn oom. “We moesten wel terugkeren naar huis”, herinnert Leopold zich nog. “De realiteit van de oorlog begon door te dringen toen ik voor het eerst een Duitser zag met mijn eigen ogen. Het was een soldaat op een sidecar met een ‘mitrailleur’. Behoorlijk indrukwekkend voor een jongen van 12 jaar oud maar dat was nog niets in vergelijking met de taferelen die al snel zouden volgen. Ik was getuige van een confrontatie tussen de Fransen en de Duitsers. De salvo’s volgden elkaar snel op en je kon de hitte van de kogels zien in het donker. En dat geluid boven ons hoofd…zoef zoef zoef…Er vielen doden maar wij overleefden en besloten terug te keren naar Leuven. Eén beeld heb ik nog duidelijk voor ogen. Het was een Franse soldaat, de allereerste dode die ik zag tijdens de oorlog. Aan de IJzer moest ik een ‘kakske’ doen en mijn oom zei me: ga daar snel in de gracht. Van dat ‘kakske’ is uiteindelijk niets in huis gekomen want in die gracht keek ik in de stille ogen van die Franse soldaat. Je zag er verder niet veel aan, enkel een klein gaatje in zijn hoofd. Mijn oom heeft zijn geweer in de grond geplant en zijn helm erop gezet zodat ze zouden zien dat er een dode soldaat in de gracht lag. We hadden geen tijd om meer te doen voor die Franse soldaat want we moesten zo snel mogelijk terug thuis geraken.”

Uiteindelijk kwam Leopold veilig en wel terug in Kampenhout aan waar een Duitse legerpost hen onderschepte en op een vrachtwagen richting Leuven zette. “We waren blij maar de rit eindigde sneller dan verwacht. In Tildonk werden we eruit gezet en moesten we te voet verder. We wandelden langs de Vaart en dat was geen prettig zicht. Er werden lijken uit het water gehaald…Ik heb genoeg doden gezien, teveel zelfs. Die beelden blijven op je netvlies hangen, zeker als jongen van 12 jaar oud.” Eenmaal thuis volgde nog een tegenslag. Het huis van de familie Abels op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo bleek geplunderd. “Het waren de Duitsers geweest want we zagen de afdrukken van de pinnen van hun legerbottines nog in de ingetrapte voordeur staan. Maar dat was niet onze grootste zorg want we hadden die eerste oorlogsdagen overleefd en dat geluk was vele anderen niet gegund geweest.”

Vijf patatten

Na een tijdje was de familie Abels herenigd en keerde de rust in zekere zin terug. Op 17 mei 1940 was de bezetting van Leuven door het Duitse leger een feit en dat gegeven leidde een periode zonder al teveel oorlogsgeweld in. “We waren bezet en we raakten er een beetje aan gewend. Het waren harde tijden maar we leefden nog. De mensen hadden honger en solidariteit was soms ver te zoeken. Ik weet nog dat we eens 1,25 frank moesten betalen voor vijf ‘patatten’. Dat was tijdens onze vlucht als ik het me goed herinner. Melk? Niet te krijgen en dus gingen we de koeien zelf maar melken in de weide. Zo ging dat dan maar eigenlijk had onze familie nog geluk want familieleden hadden een kippenkwekerij. Ik herinner me nog dat ik moest gaan trappen op een fiets met een dynamo om elektriciteit op te wekken zodat de kuikens warm gehouden konden worden als de stroom weer eens was uitgevallen. Maar al bij al ging het leven zijn gangetje, al gingen we wel gebukt onder de Duitse bezetting.”

Vanaf 1943 veranderde de situatie in Europa want de geallieerden gingen steeds vaker in het offensief in West-Europa nadat het Duitse leger in de voorgaande maanden zware verliezen had geleden in Stalingrad. Voor Leopold Abels zijn de luchtaanvallen van de Amerikanen en de Britten op de bezette gebieden nog steeds schrikwekkende herinneringen. “Op een dag waren we aan het voetballen op de Kesselse Berg. Plots zei mijn kameraad: kijk daar, de Amerikanen. We zagen negen bommenwerpers aan komen vliegen en die hebben even later de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo gebombardeerd. Daarbij vloog er één kanon zelfs tot op het midden van de Diestsesteenweg. Ja, die Amerikanen dropten veel bommen maar hun doel –de spoorwegen- hebben ze grotendeels gemist. Vanaf de lente van 1944 werden we vaker geconfronteerd met bombardementen van de geallieerden. Ik weet nog dat we eens aan het schuilen waren in het Koningsstraatje en de oorverdovende knallen bleven maar komen. Dat oorverdovend geluid…Je vergeet dat niet. Het leek wel alsof ze ons met een dikke hamer in de buik sloegen en we waren twee dagen doof. Na dat bombardement zagen we kraters waar je wel drie huizen in kon bouwen.”

De bombardementen van de geallieerden hadden wel resultaat en de Duitse bezetter begon langzaam maar zeker aan de aftocht. Ook voor Leopold Abels en zijn vrienden kwam de bevrijding stilaan in zicht. “We merkten in die periode dat de Duitsers veel actiever werden en stilaan de vlucht namen, vaak met fietsen die ze hadden gestolen van de Leuvenaars. Als het maar sneller ging dan te voet…Op een dag kregen we van een machinist te horen dat de Britse tanks in aantocht waren en we zijn zo snel mogelijk op onze fietsen gesprongen om te gaan kijken. Aan de brug in Wilsele konden we onze ogen amper geloven: er stonden twee Britse tanks. Ik denk dat ik nog nooit zo snel van mijn fiets ben gesprongen als op dat moment. De Duitsers hadden nog een poging gedaan om de brug op te blazen maar dat was mislukt. De grote springtuigen lagen er nog en de Britten maakten ze onschadelijk.”

“We waren dolblij maar toch zeiden we niet veel tegen onze bevrijders. Wat zou je willen? We spraken amper een woord Engels. Veel verder als ‘cigarette please’ kwamen we niet maar we waren wel dolblij. Iedereen was door het dolle heen. De bevrijders kregen ‘sloten drank’ van de mensen. Wijn, champagne… Het was een echte volkstoeloop. Als die Britten al die drank door hun keelgat hadden gegoten dan was hun tank er zeker aan geweest door hun dronkenschap. Zelf ben ik trouwens eens in een achtergelaten Tiger (een Duitse tank, nvdr) gekropen met enkele vrienden. Via de koepel naar binnen en daar zagen we klippers van munitie liggen. Eén van mijn kameraden drukte lukraak op een knop en het kanon begon te draaien. Toen waren de geallieerde soldaten wel snel om in te grijpen. We zijn dan maar snel gaan lopen”, lacht Leopold. Kattenkwaad...ook dat maakte de ellende van WOII draaglijk voor tieners.

Toch houdt Leopold, ondertussen 90 jaar jong, vooral droevige herinneringen en dankbaarheid voor het leven over aan de oorlog. “Ik mag mijn handjes kussen dat ik het er levend vanaf heb gebracht. Toen de V-bom viel –dat was al na de bevrijding- heeft het niet veel gescheeld. Ik herinner me nog dat ik mijn boekentas op mijn hoofd had gezet terwijl ik in de rij stond te wachten om naar de klas te gaan. Alsof het geholpen zou hebben…Daar ben ik goed weggekomen. Mijn hele familie heeft de oorlog overleefd. Het had anders kunnen lopen en helaas is dat het lot van vele anderen geweest. In Leuven zijn honderden doden gevallen tijdens WOII. De stad bleef achter in puin…Ja, die wrede oorlog. Ik wil het nooit meer meemaken. Als je er niet bij was dan kan je je die oorlogstaferelen niet voorstellen. Het helse lawaai van de bommen, de beelden op je netvlies van de doden en van afgerukte ledematen…Helaas laten die beelden je nooit helemaal los, zelfs niet na 75 jaar. Ik hoop dat de toekomstige generaties gespaard blijven van het monster dat oorlog is en als er toch ooit nog oorlog komt dan vrees ik dat het nog veel erger zal worden dan WOII ooit is geweest. Maar laat ons hopen dat ik me wat dat laatste betreft heel erg vergis.”