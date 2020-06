Lenny & de Wespen nemen single op met Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow Joris Smets

29 juni 2020

17u00 0 Leuven Leuvenaar Lennaert Maes, beter bekend als Lenny van Lenny & de Wespen, lijkt wel een soundtrack te schrijven bij deze corona-tijden. Eerst kwam hij in maart op de proppen met de single “Vreemde dagen (Hou moed)”, die boomde op sociale media en verwoordde de sfeer van de eerste lockdown-dagen. Nu brengt hij met Lenny & de Wespen, in samenwerking met Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow, een nieuwe single uit getiteld “Zomer van ons leven”, waarin we kunnen genieten van meer vrijheid na het binnen zitten.

Lennaert Maes zat in tijden van corona niet stil. Een tijdje geleden ging hij nog op pad voor de Leuvense shoppers en nu brengt hij met Lenny & de Wespen een nieuwe single uit. Voor de nieuwe single trok hij zijn stoute schoenen aan en contacteerde hij de bekende Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow. Die bleek heel enthousiast over de song. “Jack schreef er een strofe bij in het Afrikaans, zong het nummer in vanuit Kaapstad, en het zomers gevoel was compleet” zegt Lennaert. “Het lied werd door de bandleden trouwens nog elk apart opgenomen in hun kot, en ook de leuke clip erbij bestaat uit allemaal home-images van de muzikanten en hun kinderen, die tijdens de lockdown natuurlijk ook gewoon thuis zaten.”

De unieke samenwerking is sinds vandaag te beluisteren en wordt naast Radio 2, en andere Belgische zenders, ook gedraaid op twee Zuid-Afrikaanse zenders.