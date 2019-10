Lennaert Maes maakt cd-boek S.O.L.I.D.A.I.R over armoede: “Het was soms heel confronterend” Bart Mertens

18 oktober 2019

17u30 1 Leuven Leuvenaar Lennaert Maes staat bekend als een geëngageerd muzikant en bewijst dat eens te meer met het cd-boek S.O.L.I.D.A.I.R Met armoede als thema dook Lennaert in een wereld die hem achterliet met woorden van verdriet en hoop. “Het was niet eenvoudig om een heel album te maken over armoede maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het was bij momenten een confronterende zoektocht”, vertelt Lennaert Maes.

Elk jaar staan we op 17 oktober even stil bij armoede. Die datum verwijst naar 1987 want in dat jaar werd in Parijs op het Mensenrechtenplein een gedenksteen onthuld ter ere van alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Helaas is armoede nog steeds alomtegenwoordig, ook in ons land. Meer zelfs, de kinderarmoede stijgt nog, ondanks alle initiatieven die worden genomen. Welzijnszorg, de grootste armoede-bestrijdingsorganisatie van ons land, strijdt dit jaar 50 jaar tegen armoede en zet dat gegeven in de kijker met de release van het cd-boek S.O.L.I.D.A.I.R Concrete aanleiding is de Dag van de Armoede en kunstenaar van dienst is Leuvenaar en muzikant Lennaert Maes. Hij schreef de songs voor het album en onder meer Kommil Foo, Mauro Pawlowski, Neeka, Elvis Peeters, Eva De Roovere, Marcel Vanthilt, Brahim en Axl Peleman zongen de liedjes in. De illustraties bij het boek zijn van streekgenoot Reinhart Croon. Op 1 december staat Lennaert Maes met het project in de stadsschouwburg in Leuven. Brahim, Eva De Roovere, Jonas Winterland en Elvis Peeters zijn die avond de gastzangers.

Het was een confronterende zoektocht in een wereld die eigenlijk alomtegenwoordig is maar die je haast nooit ziet als je erbuiten staat Lennaert Maes

“Het project ligt me na aan het hart”, vertelt Lennaert. “Ik werkte samen met mensen die zelf in armoede leven via armoedewerking De Ruimtevaart in hartje Leuven. Vanuit enkele workshops creatief schrijven die ik er gaf kwamen de mensen ook tot hun eigen schrijfsels. En zo staan er ook drie authentieke getuigenissen op het cd-boek van Leuvenaars die zelf in armoede leven. Het was een confronterende zoektocht in een wereld die eigenlijk alomtegenwoordig is maar die je haast nooit ziet als je erbuiten staat. Tegelijk was het werken met deze mensen een intense en hartverwarmende ervaring. Ik hoorde schrijnende verhalen. Zo was er bijvoorbeeld een vrouw die haar huis niet durfde te verlaten uit angst dat de deurwaarder de sloten zou hebben veranderd bij haar terugkeer. Anderzijds hoorde ik ook veel woorden van hoop en hebben we ook veel gelachen, ondanks de miserie.”

Ik was aangewezen op de privémarkt en daar kreeg ik zelfs te horen dat er niet werd verhuurd aan alleenstaande moeders Aileen uit Leuven

Eén van de mensen die meewerkte aan het cd-boek is de 44-jarige Aileen. Zij kwam in zwaar financieel weer terecht toen ze als alleenstaande mama ziek werd. “Het kan snel gaan. En het kan iedereen overkomen”, vertelt Aileen. “Voor mij was de zoektocht naar hulp heel zwaar. Soms word je van het kastje naar de muur gestuurd en eigenlijk heb je daar op dat moment de energie niet voor. Ook de zoektocht naar een dak boven je hoofd is moeilijk. Ik stond ingeschreven bij meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen maar moest uiteindelijk zeven of acht jaar wachten. Ondertussen was ik aangewezen op de privémarkt en daar kreeg ik zelfs te horen dat er niet werd verhuurd aan alleenstaande moeders. Ondertussen heb ik een sociale woning in Leuven. Mijn situatie is nu beter maar lang niet ideaal. Mijn inkomen is enkele euro’s te hoog om aanspraak te maken op financiële tegemoetkomingen. Eigenlijk zou ik beter af zijn met een iets lager inkomen en zoals mij zijn er heel veel mensen.”