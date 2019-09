Lekker proeven van een Middeleeuws biertje: na twee eeuwen wordt er opnieuw bier gebrouwen in Abdij van Park EDLL

03 september 2019

15u54 0 Leuven Het is van de Middeleeuwen geleden dat er nog bier werd gebrouwen in de Abdij van Park in Heverlee. Door de Franse revolutie werden de bouwactiviteiten in de brouwerij gestopt en nooit meer heropgestart, tot nu. Twee eeuwen later opent er opnieuw een bierbrouwerij binnen de muren van de Abdij. En jawel, ook het eerste abdijbier ‘Libertus’ is al een feit.

Eeuwenlang hebben de Norbertijnen bier gebrouwen in de Abdij van Park in Heverlee. Door de Franse revolutie in 1797 werden de paters verplicht de abdij te verlaten en kwam er een einde aan het bier brouwen. De bieractiviteiten werden nadien nooit meer heropgestart. “Er waren wel biercontracten, maar dat ging dan over een bier op naam van de Abdij dat extern werd gebrouwd. Er werd nooit meer bier gebrouwen binnen de muren van de Abdij”, aldus broeder Filip Noël. In 1828 werden de bouwketels zelfs als oud ijzer verkocht. Twee eeuwen later beslissen de huidige Norbertijnen om toch nieuw leven te blazen in de brouwerij.

Initiatiefnemer brouwer Joris Brams

Een tiental jaar geleden vroeg brouwer Joris Brams, die opgroeide in Leuven aan de voet van de Abdij, zich af waarom de Norbertijnen geen bier meer produceerden of waarom er geen gemeentebier was. Een goede vraag, zo blijkt. In overleg met de Norbertijnen bracht hij in 2012 “Heverlee”-bier op de markt, ondertussen een succesverhaal in binnen- en buitenland. De ultieme droom van Joris bleef echter een bier brouwen op de Abdij zelf en de brouw-activiteiten te hernemen. In 2017 stak hij samen met de paters de koppen opnieuw bij elkaar. “We moesten toch iets doen voor de lokale consumenten”, zegt brouwer Joris Brams. Het resultaat: de geboorte van de nieuwe bierbrouwerij Braxatorium Parcensis.

Braxatorium Parcensis

Het nieuw brouwerijtje ‘Braxatorium Parcensis’ werd gebouwd op exact dezelfde locatie als in de Middeleeuwen, vlak naast de rivier. De naam komt van het Latijn en betekent letterlijk ‘brouwerij van Park’. “De brouwerij is heel kleinschalig. Onze jaarcapaciteit is 3000 flesjes. Ik denk niet dat er veel kleinere brouwerijen in België zijn”, aldus Joris. De brouwerij zal typische abdijbieren maken. “Er worden zoveel mogelijk lokale grondstoffen gebruikt die hier ter plaatse te vinden zijn op het Abdijdomein of in de onmiddellijke omgeving”, aldus pater Filip. De nieuwe brouwerij heeft geen filter, door een beperking aan plaats. Ze kan dus geen pils maken. “De brouwerij is wel duurzaam. Zo malen we op waterkracht en maken we stoom met groene energie. Onze uitstoot is 0", aldus Joris.

Libertus-bier

Het eerste bier dat in ketels werd gebrouwen is Libertus, genoemd naar abt Libertus De Paepe, die 34 jaar de Abdij bestuurde. “Het is een donkerblond biertje met 6,5% alcohol. Het smaakt heerlijk Middeleeuws”, zegt Joris. Toekomstige abdijbieren zullen ook de namen krijgen van personen die veel voor de Abdij betekenden. Voor de productie van de bieren zijn biogranen zowat het belangrijke ingrediënt. “Het graan wordt in de nabijgelegen watermolen gemalen. De methode om het bier te brouwen gaat ook terug tot in de Middeleeuwen”, zegt pater Filip. Elk bier zal zijn eigen kleur, smaak en aroma hebben en zijn ongefilterd en niet gepasteuriseerd.

Lokale verkoop

De bieren worden lokaal verkocht, via de Abdijwinkel en de Abdijmolen. Libertus is momenteel verkrijgbaar in flessen van 33cl en weldra ook in kruiken van 1 liter en vaten van 20 liter. Je kan de bieren ook online kopen via www.Braxatoriumparcensis.be of je kan gewoon eentje gaan drinken in de taverne van de Abdij.

In het weekend van 7 en 8 september worden de deuren van de brouwerij open gezet voor het grote publiek. Telkens van 14 uur tot 18 uur ben je welkom om de kleinschalige brouwerij een bezoekje te brengen en zelf eens te proeven van het eerste biertje Libertus. Wij hebben het alvast getest en goedgekeurd!

App voor meer informatie

Omdat het Libertus-bier veel meer informatie bevat dan enkel zichtbaar is op het etiket, kan je het etiket inscannen via de smartphone-app SnapPress. Zo kan je extra informatie lezen over het speciaal ontworpen abdijbier.