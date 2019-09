Leiden haalt de mosterd in Leuven en omgekeerd. Mohamed Ridouani: “Veel interesse voor de autoluwe binnenstad” Bart Mertens

12 september 2019

16u02 6 Leuven Een delegatie van de stad en de universiteit van Leiden bracht zopas een werkbezoek aan Leuven. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) was gids van dienst voor zijn Leidse collega. “Leuven is een beetje zoals Leiden. En Leiden is een beetje zoals Leuven. Je voelt dat beide steden veel gemeen hebben”, aldus burgemeesters Ridouani en Lenferink.

Samenwerken zit in het DNA van Leuven. Om uitdagingen slim aan te pakken, ging de stad in het verleden al tal van samenwerkingen aan. Lokaal en regionaal uiteraard maar ook nationaal en internationaal. De stad Leuven ontving zopas bijvoorbeeld een delegatie uit het Nederlandse Leiden. Die stad telt 125.000 inwoners en heeft een universiteit waar 30.000 studenten een opleiding volgen. De Leidse delegatie kwam naar Leuven om onder meer te leren over de stedelijke uitdagingen van de toekomst maar ook huisvesting en historisch erfgoed kwamen aan bod tijdens het bezoek. “Naast een groeiende universiteit, een mooi historisch centrum en een rijk cultureel leven kennen beide steden ook een toenemende vraag naar huisvesting en hebben we alletwee historisch erfgoed dat aangepast moet worden aan hedendaagse bouwnormen. Beide steden staan ook voor uitdagingen inzake stadsregionale mobiliteit. Leuven is een beetje zoals Leiden. En Leiden is een beetje zoals Leuven. Je voelt dat beide steden veel gemeen hebben. Ook op persoonlijk vlak zijn de relaties uitstekend. Dat motiveert om de samenwerking uit te diepen in het voordeel van de beide stadsgemeenschappen”, zeggen burgemeesters Ridouani en Lenferink. Zo wordt er onder meer nagedacht over gezamenlijke onderzoeksprojecten of het versterken van studentenuitwisseling tussen KU Leuven en Universiteit Leiden.

Handelaars zijn in Leiden ambassadeurs voor het cultureel en toeristisch aanbod. Inspirerend! Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

De samenwerking tussen Leuven en Leiden kwam de voorbije jaren al op gang en in 2018 ondertekenden stad Leuven, gemeente Leiden en beide universiteiten de Verklaring van Poitiers. In deze verklaring werd onder meer afgesproken om een versterkte bijdrage te leveren aan hun lokale omgeving en meer op kennis-en cultuur gerichte evenementen te organiseren voor een breed publiek. Te verwachten is dat de samenwerking nog versterkt zal worden de komende jaren. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) toonde zich alvast tevreden na afloop. “Dat we elkaar kunnen helpen om onze doelen te bereiken, werd tijdens dit werkbezoek opnieuw duidelijk. Onze autoluwe binnenstad en brede klimaataanpak konden op interesse rekenen. Van onze kant uit was het dan weer interessant om te horen hoe er in Leiden wordt samengewerkt tussen cultuur en handel. Handelaars zijn er als het ware ambassadeurs voor het cultureel en toeristisch aanbod. Dat was een inspirerend verhaal en dat nemen we mee voor de toekomst van Leuven.”