Legendarische Leuvense journalist Guy Missotten (75) overleden: “Vertrekken met een glimlach” Bart Mertens

08 juli 2020

15u20 3 Leuven Leuven heeft zopas een monument verloren: Guy Missotten is vandaag overleden op 75-jarige leeftijd. De voormalige hoofdredacteur van Passe-Partout en bekende Leuvenaar leed al een hele tijd aan een longziekte en koos voor euthanasie. In zijn laatste bijdrage op zijn populaire blog Camperhuub geeft hij zelf uitleg bij zijn beslissing. “Ik kon kiezen tussen een langgerekte verstikking of vertrekken met een glimlach. Tja, dan is de keuze snel gemaakt”, aldus Guy Missotten.

Leuven verliest met de dood van Guy Missotten zonder twijfel een mediamonument. Ondanks zijn longziekte bleef hij tot de laatste dag schrijven op zijn blog Camperhuub. Zijn carrière in de media ging na een half leven in de horeca – onder meer als uitbater van café Het Moorinneken op de Grote Markt in Leuven- van start bij De Streekkrant. Daarna kwam Missotten terecht bij Passe-Partout, waar hij het tot hoofdredacteur wist te schoppen, al omschreef Guy zijn jaren als gewoon redacteur als de mooiste. Na zijn pensioen in 2009 schreef Guy Missotten nog tot 2015 spraakmakende columns voor Leuven Actueel.

Zonder enige twijfel is zijn dood een harde klap voor zijn vele volgers en lezers die hem jarenlang trouw bleven en keer op keer uitkeken naar zijn scherpe pen die gemist zal worden in Leuven. Zelf ziet Guy het anders en wel met de woorden ‘Omilh me yah’ op het overlijdensbericht dat hij zelf verzond. Dat wil zoveel zeggen als: “Ik ben tevreden, ik ben voldaan.”

Camperhuub

“Ziezo, aan alles komt een eind, en daarmee is dit dan ook mijn allerlaatste bijdrage aan Camperhuub. Plechtig beloofd. Als u dit leest, ben ik er hoogst waarschijnlijk al niet meer. Na een half leven rondhangen in doorrookte donkerbruine kroegen en een heel leven lang onmatig misbruik van blauwe Bastos en Gauloises Caporal moest er wel een joekel van COPD om het hoekje loeren. Dat ik het desondanks toch nog bijna 76 jaar heb weten uit te zingen, botst in de medische wereld op enige verbazing. Helaas, in deze fase van het emfyseem is een verder menswaardig bestaan toch wel heel erg moeilijk. Gelukkig staan wetgevers en artsen voor één keer aan mijn kant, zodat ik toch nog kon kiezen tussen een lang gerekte verstikking of vertrekken met een glimlacht. Tja, dan is de keuze snel gemaakt. Vandaar.”

Na een half leven rondhangen in doorrookte donkerbruine kroegen en een heel leven lang onmatig misbruik van blauwe Bastos en Gauloises Caporal moest er wel een joekel van COPD om het hoekje loeren Guy Missotten

Met die boodschap kondigde de bekende Leuvense journalist en columnist zopas zijn dood aan. Missotten leed al een hele tijd aan een longziekte die hem letterlijk naar lucht deed happen en nam de touwtjes van zijn eigen einde zelf in handen. In zijn laatste bijdrage – onder de titel ‘Last call for drinks’ - op zijn populaire blog https://camperhuub.wordpress.com geeft Guy Missotten zijn dierbaren en vrienden ook nog woorden van troost mee. “In een onbewaakt ogenblik had ik gezworen nooit nog één letter te schrijven. Dom van me, want dat resulteerde in de reisblog Camperhuub. De camper is er niet meer, hond Huub gelukkig nog wel. Was het verwaande ijdelheid die me dreef, of het waanidee dat ik nu en dan toch nog wat te zeggen had? Ik weet het niet. Och, al met al moet u maar denken dat u dank zij al die door mij gepubliceerde onzin geen andere nonsens hoefde te lezen en uzelf kan troosten met het idee dat ik nu wel echt helemaal uitgeluld ben. Het was me een genoegen, lieve mensen. Dank zij jullie mocht ik zwemmen in zeeën van vriendschap en oceanen van liefde. Gelukkiger kan een mens niet zijn. Merci daarvoor. Zorg goed voor jezelf en iedereen die je lief is. Het ga jullie allemaal goed. Zoals mijn vriend ‘tonton’ Eddy W liet noteren: ik heb een goed leven gehad en gun iedereen hetzelfde.”

Intussen ben ik oud en wijs genoeg geworden om te weten dat er niet aan te ontkomen is dat je ooit de goede donkere nacht in moet en dat mijn woorden nog nooit één bliksemschicht konden doen splijten Guy Missotten

Naar goede gewoonte geeft Guy Missotten in zijn afscheidsrede ook zijn scherpe pen nog een laatste ronde. “Intussen ben ik oud en wijs genoeg geworden om te weten dat er niet aan te ontkomen is dat je ooit de goede donkere nacht in moet en dat mijn woorden nog nooit één bliksemschicht kon doen splijten. Verzetten tegen het doven van het licht is dus niet nodig… tenslotte was mijn leven één groot feest. Ook na het overlijden van die ontelbare anderen die in deze wereld gemist worden, bleef deze aardkloot draaien, werd deze wereld geregeerd door misdadig onbekwame minkukels, bleef kapitaal ons leven bepalen, bleef de mens – de naakte aap – zijn eigen nest vervuilen en bleef de klimaatwijziging verder om zich heen grijpen en bleven klefferige mooipraters haat prediken en mensen tegen elkaar opzetten. Dat zal ook na mij, en nog heel lang daarna, niet veranderen. Eigenlijk hoef ik dus niet zo heel veel te missen.”

Nog dit: omwille van de coronamaatregelen wordt er in intieme kring afscheid genomen van Guy Missotten.