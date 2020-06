Legendarische Club Silo aan Vaartkom komt weer even tot leven: “Op 5 juli is er Tanzen@Silo” Bart Mertens

25 juni 2020

14u10 19 Leuven Op zondag 5 juli komt de sfeer van de legendarische Silo-club aan de Vaartkom heel even weer tot leven. Het gebouw aan de Leuvense Vaartkom -jarenlang een gevestigde waarde in het Belgische uitgaansleven- is die dag immers het decor van een wel heel speciaal muzikaal concept.

De Silo in Leuven…bij velen roept het herinneringen op die voor het leven in het geheugen gegrift staan. Na de sluiting van Club Silo –uitgebaat door het viertal Toon Janssens, Bart Janssens, Bjorn Debergh en Tim Stok- in het voorjaar van 2011 na klachten van een buurtbewoner stonden de voormalige graansilo’s enkele jaren leeg. Sinds kort is er opnieuw leven in het iconische gebouw aan de Leuvense Vaartkom want productiehuis De Chinezen nam er haar intrek. Ook uitgeverij Lannoo Campus, video agency Jack&Charlie en Florida Foodbar vonden er ondertussen onderdak. Je kan er ook ruimtes huren voor events, expo’s en filmopnames maar binnenkort keert de ‘underground’ van weleer even terug in het beschermde gebouw.

Bijzondere locaties

Onder de naam Tanzen organiseren enkele enthousiastelingen al bijna acht jaar night events en afterwork events met wisselende dj’s. Sleutelwoord is feel good music. Tijdens de corona-epidemie moesten ze noodgedwongen nadenken over andere concepten maar hun eerste live-streams vanop bijzondere locaties werden een succes. Op 5 juli is Leuven aan de beurt en strijken ze letterlijk neer op het dak van het Silo-gebouw aan de Vaartkom.

Erbij zijn en je gat eraf dansen kan, maar dan wel veilig vanuit je kot want het hele gebeuren wordt zes uur lang live gestreamd op Facebook Ruben Matheve

“Tussen 15 en 21 uur staat een line-up van dj’s klaar voor een zes uur durende live set vanop deze even symbolische als unieke locatie: op het dak van het Silo-gebouw met een magnifiek uitzicht over Leuven”, zegt Ruben Matheve. “Op zondag 5 juli spelen Vingtrois, Sébastien Miotti, RBN, Iris Menza en Leopard ten dans. Erbij zijn en je gat eraf dansen kan maar dan wel veilig vanuit je kot want het hele gebeuren wordt zes uur lang live gestreamd op Facebook.”

Meer info: www.facebook.com/tanzenleuven/