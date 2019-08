Legendarisch café Den Delper viert in Charleston-stijl Bart Mertens

16 augustus 2019

11u45 0 Leuven Het bekende Leuvense café Den Delper staat al sinds 1972 bekend voor uitbundige feestjes en deed die reputatie zopas alle eer aan. Uitbaatster Karen Devroey –sinds 4 jaar de drijvende kracht achter de tapkranen- nodigde al haar klanten uit om zich te verkleden in Charleston-stijl.

Café Den Delper is een legende in de Leuvense cafégeschiedenis met vele jaren op de teller maar sinds vier jaar is de bekende horecazaak in de Parijsstraat in handen van Karen Devroey. Om dat te vieren, gaf de uitbaatster een stevig feestje met slechts één opdracht voor haar vaste klanten: zich verkleden in Charleston-stijl. Die gaven massaal gehoor aan die oproep, tot grote tevredenheid van cafébazin Karen Devroey. “We zijn al vier jaar verder na de overname en dat moet gevierd worden”, klinkt het. “Om onze fantastische avond nóg leuker te maken, kwam DJ Swingion straffe plaatjes draaien. Ook Mr. Walter was van de partij met zijn saxofoon.”

Flor Dewit

Conclusie? Café Den Delper is nog steeds een naam die klinkt als een klok in het Leuvense uitgaansleven. De bekende zaak bestaat al sinds 1972 en heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Den Delper ging van start als volkskroeg onder leiding van de al even legendarische Flor Dewit, bijgenaamd Dikke Flor. Bekende Leuvenaar Luc Ponsaerts zette er als tapper zijn eerste stappen in de Leuvense horeca en werd later ‘compagnon’ van Flor. Den Delper groeide uiteindelijk uit tot één van de bekendste bruine kroegen van de streek. In de nabijgelegen colleges kregen de leerlingen zelfs te horen dat ze Den Delper links moesten laten liggen maar dat deden ze uiteraard niet. Meer zelfs, heel wat jonge klanten gingen er tappen als bijverdienste en openden later hun eigen café. Dat was onder meer het geval bij Arne Mortelmans die nu café ’t Werrek in Wijgmaal uitbaat. Ook de legendarische Toets (ex-uitbater Den Deugniet) leerde er de stiel.

De Leuvense Scène

Den Delper speelde overigens ook een belangrijke rol in de Leuvense muziekgeschiedenis die vakkundig werd beschreven door Belpop-man Jan Delvaux in de documentaire ‘De Leuvense Scène’. Nog een klein leuk weetje: huidig schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a) was ooit de kuisvrouw van Flor Dewit in café Den Delper. Omdat het café amper een uur per nacht sloot moest Denise Vandevoort de klanten vaak letterlijk buiten kuisen. Soms werden de klanten aan één kant gezet en kuiste Denise de andere kant. Vervolgens moesten ze verhuizen zodat ze de andere kant van Den Delper kon kuisen.