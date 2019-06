Leerlingen Wijnpers even geëvacueerd nadat printer ontploft ADPW

11 juni 2019

19u33 1 Leuven De Leuvense school De Wijnpers is dinsdagnamiddag even ontruimd geweest. “Dat gebeurde na een technisch defect aan een industriële printer.

Die ontplofte en is beginnen te branden. In dat gebouw waren op dat ogenblik twintig mensen aanwezig. Zij konden zonder problemen het gebouw verlaten. Ook de veertig mensen van het gebouw ernaast, gingen voor de veiligheid even naar buiten. De mensen van De Wijnpers konden het vuur blussen samen met de Leuvense brandweer”, zegt Leuvens politiewoordvoeder Nicolas Del Piero.