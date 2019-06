Leerlingen van KA Redingenhof voor één dag aan de slag bij AVEVE Wilsele EDLL

06 juni 2019

11u00 0 Leuven 25 leerlingen uit KA Redingenhof liepen stage bij AVEVE in Wilsele. De leerlingen kregen zo de kans om eens in een echt bedrijf rond te snuffelen. Ze ontdekten hun ondernemende kwaliteiten in een niet-schoolse omgeving en proefden van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Het initiatief komt van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) .

De klemtoon van deze Vlajo Talentenstage lag niet op het klaarstomen van kinderen voor de arbeidsmarkt, maar wel op het ontdekken van kwaliteiten en het maken van sterke positieve keuzes. “De leerlingen worden uitgedaagd om buiten de school hun talenten in te zetten en te leren dat attitudes zoals stiptheid, netheid, initiatief en leiding nemen niet enkel op school maar ook in het bedrijfsleven belangrijk zijn”, zegt Annick Vandroemme, projectverantwoordelijke van de Vlajo Talentenstage.

“Na een reeks voorbereidende lessen, hebben ze op basis van hun interesses en hun talenten gesolliciteerd voor een bepaalde functie in de winkel van AVEVE. Mee op stap gaan met de winkelmanager, dieren en planten in de winkel verzorgen, achter de kassa werken, het onthalen van klanten,... Al deze taken namen de leerlingen op zich. Ze werden bijgestaan door zogenaamde ‘droomcoaches’, namelijk het vaste personeel van AVEVE”, aldus Annick Vandroemme.

De leerlingen hadden er ontzettend veel plezier in om samen met de medewerkers van AVEVE in verschillende taken de handen uit de mouwen te steken. De talentenstages van Vlajo worden gerealiseerd dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Vlaams-Brabantse bedrijven. De stages zijn bedoeld voor leerlingen uit de 1e graad secundair onderwijs.