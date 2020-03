Leerlingen Sint-Pieterscollege winnen finale mini-ondernemingen met slimme knipperlichten van ‘Ecce’ EDLL

13u23 18 Leuven Zes leerlingen van het Sint-Pieterscollege hebben de provinciale finale voor mini-ondernemingen gewonnen. De trotse winnaars hebben grote ambities met mini-onderneming ‘Ecce’, die met hulp van communicerende knipperlichtjes auto’s in het donker wijst op de nabijheid van fietsers.

Van Leuven de veiligste fietsstad ter wereld maken. De ambities van de zes jonge ondernemers zijn niet min. De leerlingen van het Sint-Pieterscollege en bedenkers van mini-onderneming ‘Ecce’ ontwikkelden hiervoor gelijktijdig knipperende lichtjes, die met elkaar kunnen communiceren. Eén lampje gaat in de auto, een ander achterop de fiets. “Wanneer twee lampjes elkaar binnen een straal van 30 meter naderen, beginnen ze te pinken en lezen ze elkaars signaal”, vertellen de trotse winnaars.

“We willen de band, het bewustzijn en het wederzijdse respect tussen automobilisten en fietsers versterken”, vertelt Hannelore van Ecce. “Nu is er te veel frustratie en onoplettendheid.” Vlajo gaf hen dit schooljaar de kans om een mini-onderneming op te starten, en die hebben ze duidelijk met beide handen gegrepen.

Eerste lading

Een eerste productie van 100 stuks van de slimme knipperlichtjes is ondertussen in de maak. “In de loop van de komende weken hopen we te kunnen starten met de verkoop”, aldus Hannelore. Met het verspreiden van de Ecce-lichtjes willen de leerlingen een community creëren waarin de automobilist herinnerd wordt aan zijn engagement om respectvol om te gaan met fietsers en vice versa. “Ecce wil de verkeersveiligheid verhogen en het aantal verkeersslachtoffers omlaag brengen”, aldus de initiatiefnemers.

De zes leerlingen van het Sint-Pieterscollege wonnen met dit concept de provinciale finale voor mini-ondernemingen. Ze kregen een geldprijs van 250 euro om verder te investeren in hun concept. Op 6 mei vertegenwoordigen deze leerlingen met Ecce de provincie Vlaams-Brabant op de Vlaamse finale. “Als we ook daar winnen, mogen we naar de Europese finale in Portugal”, klinkt het wederom ambitieus. Meer informatie over de lampjes vind je op de website.