Leerlingen Sint-Pieterscollege gaan in zitstaking tegen fusie met andere Leuvense scholen Bart Mertens

24 september 2019

14u00 3 Leuven De leerlingen van het Sint-Pieterscollege protesteren tegen de geplande samenwerking vanaf 2021 tussen hun school, het Heilig Drievuldigheidscollege en het Paridaensinstituut. De leerlingen houden momenteel een zitstaking op de speelplaats.

Onrust in het Leuvense Sint-Pieterscollege nadat het Heilig-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut en hun school bekend maakte dat de scholen vanaf 1 september 2021 willen samenwerken als één school onder de noemer ‘Perron 3000’. De leerlingen gaan niet akkoord met de plannen en houden momenteel een zitstaking op de speelplaats van de school. Meer concreet zien ze het niet zitten dat er een oriënterende eerste graad zou komen. Het zou vanaf september 2021 dus geen verschil meer maken of je de lessen in de eerste graad volgt in het Sint-Pieterscollege, het Heilig Drievuldigheidscollege of het Paridaensinstituut.

Volgens de schoolbesturen moet Perron 3000 een school worden voor alle leerlingen. “De nieuwe samenwerking past in de traditie van de scholen om hun organisatie in vraag te stellen maar biedt vooral een antwoord op de veranderde maatschappelijke verwachtingen”, klinkt het bij Frank Baeyens, Hilde Dengis en Chris Croes. “Aan het onderwijs van vandaag worden andere vragen gesteld in vergelijking met het verleden. Er is nood aan onderwijs op maat van de leerling maar ook op maat van de leraar. Leerlingen én leraren drijven ons want we zijn ervan overtuigd dat we met deze samenwerking kwalitatiever onderwijs kunnen aanbieden in Leuven.”

De leerlingen van het Sint-Pieterscollege zien het duidelijk anders en het is zo goed als zeker dat ook leerkrachten zich vragen stellen bij het geplande samenwerkingsproject. Ook in de andere scholen die betrokken zijn bij Perron 3000 worden vragen gesteld door leerlingen en leerkrachten. Later meer.