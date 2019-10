Leerlingen Sancta Maria: ‘Iedereen is mooi’ ADPW

15u37 0 Leuven Onderzoek van de KU Leuven onthulde vorige week nog dat 1 op 5 Vlaamse scholieren zich niet goed in zijn vel voelt. Enkele leerlingen van Sancta Maria in Leuven willen die sombere tendens counteren. In een video-experiment lokken ze verschillende jongeren naar een lokaaltje voor een confronterend, maar vrolijkmakend interview.

De leerlingen uit het eerste middelbaar van Sancta Maria Leuven hebben op school heel wat jongeren blij gemaakt. Na een project rond ‘zelfbeeld’ en de doemberichten over de geestelijke gezondheidstoestand van veel leeftijdsgenoten, bouwden ze zelf een interviewsetting voor een experiment. “Een groepje eerstejaars besloot leerlingen over alle klassen heen te ontvoeren naar een apart lokaaltje. Ze onderwierpen hen dan aan een bijzonder interview. De vraag ‘wie vind jij mooi?’, stond centraal. Er kwamen heel diverse antwoorden, maar niet één proefpersoon bestempelde zichzelf als mooi”, legt Michiel Crijns uit, begeleidende leerkracht van de initiatiefnemers.

Spiegel

Om de schoolkameraden alsnog te wijzen op hun schoonheid, hielpen de eerstejaars een handje. Ze schotelden de geïnterviewden een spiegel voor om zo letterlijk en figuurlijk over zichzelf te reflecteren. Moraal van het verhaal: iedereen is mooi en dat wordt te weinig bekrachtigd.

“Het begrip ‘zelfbeeld’ is gek, want eigenlijk bepaalt onze omgeving de wijze waarop we naar onszelf kijken, niet wijzelf. Mijn leerlingen wilden de jongeren op deze originele manier verrassen en hen met meer zelfvertrouwen terug naar de les sturen. Sommige reacties zijn goud waard, het fascineert me hoe je mensen vleugels kunt geven door hen te vertellen dat ze echt mooi zijn. En eerlijk is eerlijk: Sancta Maria bulkt van schoonheid”, besluit Crijns. Het volledige filmpje is hier te bekijken.