Leerlingen Sancta Maria doorbreken kritiek op leraren met hartverwarmende video EDLL

12 december 2019

10u49 0 Leuven De leerlingen van het Sancta Maria in Leuven hebben hun leerkrachten alvast een hartverwarmend kerstgeschenk bezorgd. “Onze leerkrachten leveren fantastisch werk, ze steunen en inspireren ons. Ze hebben oog voor iedereen: rijk, arm, blank of zwart”, klinkt het bij de eerstejaars.

Geen nieuws over het lerarentekort, de onzekere onderwijshervorming of de teleurstellende PISA-resultaten: deze eerstejaars willen kritiek op leerkrachten doorbreken en maakten met hun klas een hartverwarmende video. “De leerlingen hadden in een kringgesprek veel lieve woorden voor mijn collega’s, maar het is natuurlijk niet eenvoudig om je leerkrachten daar openlijk voor te bedanken. De kinderen kwamen dan op het idee om hun ervaringen in een video te gieten en dit is het resultaat", vertelt Michiel Crijns, begeleidende leerkracht van de initiatiefnemers. Het filmpje is een ode aan alle onderwijzers die dagelijks het beste van zichzelf geven. “Ik ben best trots op die jonge meisjes en jongens, want zij laten eindelijk een andere stem horen. Heel wat leerkrachten leveren dagelijks baanbrekend werk”, zegt Michiel nog.

Bekijk de warme kerstboodschap van de eerstejaars in de video hierboven.