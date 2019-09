Leerlingen protesteren voor derde dag op rij tegen scholenfusie: “We werden niet betrokken bij de plannen” Bart Mertens

26 september 2019

15u57 0 Leuven In Leuven is er voor de derde dag op rij actie gevoerd tegen de geplande fusie tussen het Heilig Drievuldigheidscollege, het Sint-Pieterscollege en het Paridaensinstituut. Leerlingen hielden opnieuw een zitstaking en de protestpetitie kreeg ondertussen al meer dan 1.000 handtekeningen. “We werden niet betrokken bij de plannen”, aldus de leerlingen.

Het ongenoegen over project Perron 3000 –de fusie tussen drie Leuvense katholieke scholen- blijft leiden tot protestacties bij de leerlingen. Al voor de derde dag op rij organiseerden de leerlingen een zitstaking. De leerlingen zijn boos omdat ze niet betrokken werden bij de plannen. “Onze scholen zullen hun eigenheid verliezen in het nieuwe project. We hebben bewust gekozen voor de ene of de andere school en dat zal in de toekomst niet meer kunnen. Bovendien werden we als leerlingen niet betrokken bij de plannen voor Perron 3000”, aldus enkele protesterende leerlingen.

Ondertussen werd er ook een petitie gelanceerd tegen de plannen van drie grote katholieke scholen in Leuven om te fuseren. Meer concreet wil men vanaf het schooljaar 2021-2022 een gezamenlijke eerste graad organiseren op een aparte locatie. Voor de 2de en 3de graad zijn verschillende scenario’s mogelijk afhankelijk van wie er mee instapt. Donderdagmiddag stond de teller al op 1.059 handtekeningen tegen project Perron 3000. Het is onduidelijk wie het initiatief nam tot de petitie maar de boodschap is duidelijk. “Zowel bij een aantal leerlingen, leerkrachten als ouders is er ongenoegen over dit project. Omdat bij deze beslissingen de leerkrachten en leerlingen zelf niet betrokken geweest zijn, willen wij met deze petitie hen een stem geven. Als we genoeg handtekeningen verzamelen, kunnen we een duidelijk signaal overbrengen naar de directie en katholieke scholengemeenschap”, klinkt het in een tekst bij de protestpetitie.

Hans Luyten van project Perron 3000 liet gisteren al weten dat er een participatietraject wordt voorzien in de komende maanden. De directie verwacht tegen de jaarwisseling adviezen zowel van ouders, leerkrachten als leerlingen.