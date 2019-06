Leerlingen De Appeltuin houden klimaatacties op de velden van Boerencompagnie aan Abdij van Park

Geen klimaatcamping door voorspelde noodweer



EDLL

04 juni 2019

17u50 0 Leuven De leerlingen van de Appeltuin in Leuven wouden vanavond kamperen op de velden van de Boerencompagnie aan Abdij van Park om zo hun klimaatengagement uit te dragen. Maar de school heeft de plannen gewijzigd nadat er noodweer werd voorspeld.

De stad Leuven daagt alle Leuvense basisscholen uit om in mei en juni een klimaatcamping te organiseren. Daarom kamperen zestien scholen een nacht op school. Maar voor het eerst zullen drie scholen, namelijk de Appeltuin, de Ark en Stroom, die niet op hun eigen speelplaats terecht kunnen, kamperen op de velden van Boerencompagnie aan Abdij van Park. Voor de leerlingen van de Appeltuin zijn de plannen last-minute gewijzigd door het voorspelde noodweer. Maar geen paniek, want nu helpen ze boer Tom een namiddag op het veld. “We gaan deze namiddag zelf pasta maken met de molen, boter en confituur maken en ook mee oogsten en boerengolf spelen”, klinkt het bij de leerlingen. Op het einde van de activiteit wordt er samen met de leerlingen afval gewogen en gekeken naar het verbruikte water en elektriciteit.

David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, bracht samen met Lalynn Wadera, schepen van onderwijs, vanmiddag de leerlingen een bezoek. “De locatie is echt interessant omdat het hier draait om duurzame landbouw en zelfoogstboerderijen. Er zijn veel Leuvenaars die hier hun groenten komen oogsten. Een ideale locatie dus om de leerlingen bewust te maken en midden in het groen een klimaatcamping en workshops te houden. Zo denken ze mee na over hoe ze als school kunnen werken aan duurzaamheid”, aldus David Dessers.

Boer Tom Troonbeeckx daagt de leerlingen alvast uit om kevers te vangen die de gewassen aantasten. “Vorig jaar was het heel warm en daardoor is er een enorme plaag kevers ontstaan. Nu zitten ze overal, dus we moeten dat opnieuw onder controle krijgen. Het is leuk dat zoveel jongeren mee willen helpen en vooral willen leren waar het eten vandaan komt, want die leerlingen worden onze klanten van de toekomst”, aldus boer Tom.

Voor de leerlingen van De Ark en Stroom, die normaal morgen en overmorgen kamperen op het veld, worden de weersvoorspellingen nog even afgewacht. De klimaatactie is een project van vzw Leuven 2030 en de stad Leuven.