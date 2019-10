Leerkrachten op straat tegen fusieschool Perron 3000. “Er is geen draagvlak”, zegt leerkracht Ingeborg Verheyden Bart Mertens

21 oktober 2019

19u00 1 Leuven De Leuvense leerkrachten komen woensdag op straat tegen project Perron 3000. Dat is de toekomstige eerstegraadsschool die op 1 september 2021 van start zou gaan in Leuven. Zowel ouders, leerlingen als leerkrachten van de betrokken scholen –het Sint-Pieterscollege, Heilige Drievuldigheidscollege en Paridaensinstituut- hebben bedenkingen bij het huidige plan.

“Stop Perron 3000’: Leuvense leerkrachten komen op straat tegen Perron 3000!” Dat is de korte maar niet mis te verstane boodschap van bezorgde leerkrachten tegen de geplande fusie onder de noemer Perron 3000. Ingeborg Verheyden, leerkracht in het Sint-Pieterscollege, legt uit: “We willen duidelijk maken dat we niet achter dit plan staan. Niet omdat we tegen verandering zijn maar omdat het project onderbouwing en concrete invulling mist. Bovendien is de voorbije weken duidelijk gebleken dat er bij leerkrachten, leerlingen en ouders geen draagvlak bestaat voor Perron 3000. Wij vragen het behoud van het rijke Leuvense scholenlandschap met scholen op maat van elk kind.” Verder kunnen de bezorgde leerkrachten niet aanvaarden dat er geëxperimenteerd zou worden met kinderen op basis van een vaag en niet-onderbouwd plan. “We vragen dat Perron 3000 wordt afgevoerd. We roepen de raad van bestuur op om samen met directies, leerkrachten, leerlingen en ouders op een constructieve manier oplossingen te zoeken voor de uitdagingen binnen de Leuvense onderwijscontext”, laat Ingeborg Verheyden nog weten.

De voorbije weken is duidelijk gebleken dat er bij leerkrachten, leerlingen en ouders geen draagvlak bestaat voor Perron 3000 Leerkracht Ingeborg Verheyden

Spoorloos 3000 –het platform van bezorgde ouders, leerlingen en leerkrachten- ondersteunt de manifestatie die woensdag op de agenda staat. “Op woensdag 23 oktober is het precies een maand geleden dat de raad van bestuur van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle het toekomstplan Perron 3000 bekend maakte”, klinkt het. “Drie -en wellicht meer- vertrouwde scholen in het Leuvense verdwijnen. Ze moeten plaats maken voor een eerstegraadschool en twee of meer campussen voor de daaropvolgende jaren. De leerkrachten van de drie betrokken scholen komen nu op straat om te vragen dat plan af te voeren.”

Zitstakingen

Het plan stuitte meteen op veel kritiek en leidde de afgelopen weken al tot spontane zitstakingen en betogingen in de betrokken scholen. Leerlingen schreven ook al een open brief naar de raad van bestuur. Daarnaast waren er enkele ludieke acties van de scholieren. “Op de bij momenten woelig verlopende infomomenten voor ouders die de voorbije weken plaats vonden, werden de raad van bestuur en de directies bestookt met vragen en kritiek van boze en bezorgde ouders. Ook het personeel van de drie scholen staat niet achter het plan. Daarom organiseren zij op woensdag 23 oktober een manifestatie in het centrum van Leuven. Ouders en leerlingen zijn welkom om mee aan te sluiten”, laat Spoorloos 3000 weten die als platform de betoging ondersteunt. Ook onderwijsvakbond COC heeft haar steun al uitgesproken. Meer info: www.spoorloos3000.be