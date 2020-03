Leerkracht Sancta Maria maakt hartverwarmende video met enige twee leerlingen in opvang EDLL

17 maart 2020

Michiel Crijns uit Herent is trotse leerkracht in het Sancta Maria in Leuven. Een lege school en twee leerlingen in de opvang: meer had hij niet nodig om deze pakkende video te maken en een warme boodschap te verspreiden. “Mijn schooltje, dat is nog steeds liefde in tijden van corona”, klinkt het. Bekijk hieronder de video ‘Liefde in tijden van corona’ van het Sancta Maria in Leuven.