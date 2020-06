Leerkracht in opleiding werkt digitaal platform uit voor lessen biologie en scoort zo job bij uitgeverij VAN IN EDLL

04 juni 2020

19u44 0 Leuven Leerkracht in opleiding David Pacolet (23) heeft een online platform uitgewerkt voor zijn lessen biologie. De online oefeningen op de website sprongen al snel in het oog bij educatief uitgeverij VAN IN. De Leuvense student mag zich voortaan mede auteur noemen van het nieuwe schoolboek biologie.

David Pacolet (23) is student secundair onderwijs aan hogeschool UCLL in Heverlee. In normale omstandigheden zou de toekomstige leerkracht biologie nu zijn stage afleggen, maar de coronacrisis gooide weer maar eens roet in het eten. De Leuvense student bleef echter niet bij de pakken zitten en werkte met volle moed aan een vervangopdracht. “Bioleren.be is een online platform waar zowel leerlingen als leerkrachten oefeningen kunnen maken over verschillende thema’s in het vak biologie. De website is gemaakt voor leerlingen uit het lager onderwijs, maar ook voor leerlingen uit de eerste of tweede graad secundair”, verduidelijkt David. “Elk thema wordt op het platform op dezelfde manier uitgelegd. We starten altijd met een zelfgemaakte video, nadien presenteren we een educatieve poster die de leerstof samenvat om vervolgens te eindigen met online oefeningen.”

Ook David’s vriend Ruben, eveneens een student lerarenopleiding, heeft geholpen aan het digitaal platform. Naast een succesvolle start-up werd het project ook een bindmiddel voor het koppel. “Door de coronacrisis mochten we elkaar niet zien, maar door samen te werken aan de website - vanop afstand welteverstaan - leken we toch dicht bij elkaar te zijn.”

Uitgeverij VAN IN

Het digitaal platform van de student heeft alvast gescoord bij VAN IN, de grootste educatieve uitgever van België. “De uitgeverij had interesse in de oefeningen op mijn website en vroegen of ik als auteur wilde meewerken aan hun online platform”, zegt hij. “Ze hebben een schoolboek voor volgend jaar, dat gebaseerd is op de nieuwe leerplannen en mijn taak is nu de online oefeningen voor dat boek te maken.” Intussen verkoopt de leerkracht in opleiding ook posters over biologielessen. Meer informatie vind je op www.bioleren.be.