Le Concert Olympique brengt voor het Beethovenjaar twee wereldpremières naar Leuven

28 januari 2020

16u07 0 Leuven Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. Ook Leuven laat dat internationaal Beethovenjaar niet onopgemerkt voorbijgaan. Le Concert Olympique presenteert daarom twee wereldpremières onder leiding van internationaal gerenommeerd Beethovenexpert en dirigent Jan Caeyers. Deze nog nooit opgevoerde gereviseerde versie van de symfonieën van Beethoven zal voor het eerst weerklinken in Leuven op 11 maart.

De Negende Symfonie is Beethovens Mona Lisa. Het is een iconisch werk dat immens populair is. De symfonie werd voor het eerst uitgevoerd in 1824 in Wenen. Beethoven bleef nadien echter nog vijlen aan de partituur. Onderzoekers werkten vele jaren aan een gereviseerde versie op basis van zijn aantekeningen. Le Concert Olympique en Jan Caeyers hebben nu de grote eer om de wereldpremière van deze versie in Vlaanderen te brengen. Op woensdag 11 maart om 20 uur zal deze nog nooit opgevoerde versie voor het eerst weerklinken in LUCA School of Arts, campus Lemmens, in Leuven.

Tiende symfonie

Nog naar aanleiding van het Beethovenjaar geeft Le Concert Olympique ook nieuw leven aan de schetsen van de onvoltooide Tiende Symfonie van Beethoven. Ze vroegen aan de Amerikaans-Duitse componist Jens Joneleit om op basis van materiaal van Beethoven een nieuw werk te schrijven. Geen historische reconstructie dus, maar een eigentijdse omzetting ‘naar de geest van Beethoven’.

Link met Leuven

Ook op andere plaatsen in Leuven is er aandacht voor het leven en werk van Beethoven. “Beethoven had dan ook een verrassende link met onze stad aan de Dijle”, vertelt schepen Denise Vandevoort (sp.a). “De familie is oorspronkelijk van Mechelen, maar zijn grootvader, Lodewijck van Beethoven (1712-1773), werkte ca 1731 in de Leuvense Sint-Pieterskerk als kapelmeester, organist en koorzanger. Los daarvan was Beethoven een bijzonder inspirerend man die onze Leuvense cultuurpartners graag voor het voetlicht plaatsen. Zo zijn er naast de concerten van Le Concert Olympique, dit voorjaar ook opvoeringen bij SLAC/Conservatorium en cultuurcentrum 30CC”, aldus de schepen.

Meer informatie over de concertkalender in het kader van het Beethovenjaar en tickets vind je op www.leconcertolympique.eu of op www.30cc.be.