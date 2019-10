Laure Mboko (16) werd schepen voor één dag: op YOUCA Action Day: “Jongeren helpen in Guinée door hier dag te werken” Bart Mertens

17 oktober 2019

16u00 0 Leuven Liefst 373 jongeren namen vandaag deel aan YOUCA Action Day in Leuven. Bedoeling is dat jongeren één dag werken in ons land en hun loon vervolgens scheneken aan jongerenprojecten in België en Guinee. De 16-jarige Laure Mboko uit het Heilig Drievuldigheidscollege nam plaats op de stoel van schepen Lies Corneillie (Groen). “Wereldbewuste jongeren kunnen vandaag hun inzet tonen”, klinkt het.

Tijdens de 14e editie van YOUCA Action Day gingen vandaag liefst 40 scholieren aan de slag bij de stad Leuven. In heel Leuven namen er zelfs 373 jongeren deel aan de actie waarbij het de bedoeling is om een dagje aan de slag te gaan om vervolgens het dagloon van 55 euro te schenken aan jongerenprojecten in België en Guinee. Eén van hen, de zestienjarige Laure, werd voor één dag schepen van Wonen, Gelijke Kansen en Mondiaal Beleid. Of met andere woorden: ze ging op de stoel zitten van schepen Lies Corneillie (Groen) die een warm hart heeft voor YOUCA Action Day. “Door aan YOUCA Action Day deel te nemen, geven we wereldbewuste jongeren de kans om hun engagement waar te maken. Tegelijkertijd steunen we projecten van ondernemende jongeren in Guinee en in België”, vertelt schepen van Lies Corneillie (Groen).

Bijzondere ervaring

Voor de 16-jarige Laure Mboko uit het vijfde jaar Humane Wetenschappen in het Heilige-Drievuldigheidscollege was het een bijzondere ervaring om de schepen een dagje te vervangen. Toch woog de ervaring om iets positief te doen in de wereld nog veel meer door. “Ik vind YOUCA Action Day heel belangrijk. Wereldbewuste jongeren kunnen vandaag hun inzet tonen. Minder wereldbewuste jongeren krijgen dan weer de kans om nieuwe dingen te ontdekken en worden zich bewust van het feit dat wij de wereld kunnen helpen door simpelweg één dag te werken. Dat is ook de reden waarom ik voor deze job gekozen heb. Wij bieden vandaag als jongeren nieuwe en gelijke kansen aan jongeren in Guinée en België door deel te nemen aan YOUCA Action Day.”