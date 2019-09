Laptops gestolen uit kantoorgebouw ADPW

05 september 2019

In een kantoorgebouw aan de Diestsepoort in Leuven drongen woensdagmiddag dieven binnen tijdens de middagpauze. Het is onduidelijk hoe ze in het gebouw geraakt zijn maar er waren geen braaksporen. Ze gingen er aan de haal met twee laptops. De politie kwam ter plaatsen en stelde proces-verbaal op.