Laptops gestolen bij inbraak in Kaboutermansstraat ADPW

02 oktober 2019

12u35 0

Inbrekers hebben dinsdag tijdens de dag ingebroken in een appartement op het gelijkvloers in de Kaboutermansstraat. Ze drongen de woonst binnen via een schuifraam dat niet op slot was. De woning werd doorzocht. De indringers gingen er onder meer met twee laptops vandoor.