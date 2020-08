Laptops en geld gestolen tijdens inbraak JSL

14 augustus 2020

15u39 2

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in een huis in de Sint-Lambertusstraat in Heverlee. De inbrekers konden de voordeur forceren en terwijl de bewoners lagen te slapen doorzochten ze de benedenverdieping. Vrijdagochtend zagen de bewoners bij het opstaan dat er ingebroken was. De inbrekers gingen aan de haal met twee laptops en twee portefeuilles met daarin cash geld en betaalkaarten. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.