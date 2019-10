Laptop gestolen tijdens inbraak KAR

20 oktober 2019

In een huis in de Kardinaalstraat in Heverlee is zaterdagochtend ingebroken geweest. De inbrekers konden via de voordeur de woning betreden en ze gingen er aan de haal met een laptop. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld.