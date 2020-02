Laptop gestolen bij inbraak studentenkot JSl

12 februari 2020

13u43 0

Dinsdagochtend werd er ingebroken in een studentenhuis in de Justus Lipsiusstraat in Leuven. De inbrekers konden binnendringen in de gemeenschappelijke delen en braken daarna de toegangsdeuren van drie koten open. Ze gingen aan de haal met een laptop en twee handtassen. Eén van de studenten merkte rond de middag op dat er ingebroken was. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.