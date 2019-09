Laptop en sleutels gestolen uit studentenkamer ADPW

25 september 2019

13u06 0

In een studentenkamer in de Van ’t Sestichstraat in Leuven werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De voordeur van het gebouw werd opengebroken en uit één van de studentenkamers werd een laptop en enkele sleutels gestolen. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.