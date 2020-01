Laptop en cash geld gestolen bij inbraak ADPW

10 januari 2020

Onbekenden hebben donderdagnacht ingebroken in een woning in de Sint-Maartensstraat. De bewoners werden wakker van een harde klap. Toen ze gingen kijken stelden ze vast dat er een raam openstond. Er was niemand meer te zien. Maar wel waren onder meer een laptop, een gsm en wat cash geld verdwenen. Er werden geen braaksporen vastgesteld. Mogelijk zijn de indringers binnen geraakt via de achterdeur die niet op slot was.