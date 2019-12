Laptop en cash geld gestolen bij inbraak ADPW

27 december 2019

In de Partisanenstraat en in de Lodreef in Kessel-Lo werden braaksporen aangetroffen, maar slaagden inbrekers er niet in om binnen te geraken. In de August Vermeylenlaan slaagden ze daar wel in en werden een laptop en cash geld gestolen. Ook in de Guldensporenlaan konden dieven enkele sieraden buit maken bij een gelukte inbraak.