Laptop en autosleutels gestolen

26 december 2019

In de Janseniusstraat in Leuven werd een inbraak vastgesteld. Daar werden onder meer een laptop en de autosleutels van de auto die wel nog steeds voor de deur geparkeerd stond, gestolen. Een rugzak die eveneens werd meegenomen, werd later in de stad teruggevonden. In de Boerenkrijglaan werden bij een inbraak onder meer cash geld en enkele juwelen gestolen.