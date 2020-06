Langst leegstaand ziekenhuis van Vlaanderen gaat tegen de grond: “Het doet me bijzonder veel plezier’, zegt voormalig burgemeester Louis Tobback Bart Mertens

17 juni 2020

18u39 1 Leuven De laatste stadskanker van Leuven gaat na bijna een halve eeuw leegstand nu echt tegen de vlakte. Vanmorgen kreeg schepen Carl Devlies (CD&V) de eer en het genoegen om met een indrukwekkende kraan de eerste stenen uit het oude Sint-Pietersziekenhuis te slaan. “De zogenaamde ‘grijze’ en ‘gele’ olifant maken plaats voor een aangename site waar wonen, werken en zorg centraal zullen staan”, aldus Carl Devlies.



Eindelijk is het zover: na bijna 50 jaar verdwijnen de torens van het voormalige Sint-Pietersziekenhuis definitief uit het Leuvense straatbeeld. Het oude complex is voor vele Leuvenaars al jarenlang een doorn in het oog maar nu is het tijd voor een nieuw verhaal op de site die in Leuven gekend is als de Hertogensite. In de plaats van het ziekenhuis komt immers de langverwachte podiumkunstenzaal en nog veel meer. Schepen Carl Devlies (CD&V) kreeg van ontwikkelaar Resiterra de eer om de eerste versleten stenen uit het gebouw te halen met een behoorlijk indrukwekkende kraan. De schepen nam plaats in een kraan met lange giek en nam de eerste symbolische hap uit het torengebouw aan de Brusselsestraat.

De site zal onherkenbaar zijn als het oude ziekenhuis volledig tegen de grond is gegaan. In de plaats komen meerdere gebouwen met tal van functies Schepen Carl Devlies (CD&V)

“We zijn klaar om een nieuw verhaal te schrijven”, aldus Carl Devlies nadat hij zijn taak had volbracht. “De site zal onherkenbaar zijn als het oude ziekenhuis volledig tegen de grond is gegaan. In de plaats komen meerdere gebouwen met tal van functies. Wonen uiteraard maar ook werken en genieten. Er zal veel aandacht worden besteed aan groen en water. De Dijle loopt bijvoorbeeld onder de straat door en die leggen we open want water draagt bij aan de beleving in een stad. Tot slot zal ook zorg een plaats krijgen op de Hertogensite, net zoals dat altijd al het geval is geweest in het recente verleden.”

De afbraak van ‘de gele olifant’ (13 verdiepingen, nvdr) en tweelingbroer ‘de grijze olifant’ (10 verdiepingen, nvdr) zal nog een tijdje in beslag nemen maar daar zullen de Leuvenaars niet wakker van liggen. Enkele Leuvenaars namen overigens de moeite om getuige te zijn van de eerste stenen die sneuvelden. Onder hen een student die nog snel zijn cursus wiskunde doornam –nota bene op een bak bier die dienst deed als stoel- en een half oog wierp op de kraan. “Ik zag dat er beweging was en dacht bij mezelf: ik ga eens kijken wat ze van zin zijn aan het ziekenhuis”, aldus de student.

Men heeft me ondanks de belofte dat zeker wel te zullen doen niet uitgenodigd voor de echte afbraak. Uit het oog, uit het hart Voormalig burgemeester Louis Tobback (sp.a)

Wie er niet was maar ergens wel verwacht werd, was niemand minder dan voormalig burgemeester Louis Tobback (sp.a). Hij mocht in december 2018 al symbolisch de sloophamer zetten in het langst leegstaande ziekenhuis van Vlaanderen. “Dat ik nog mag meemaken dat de zogenaamde gele olifant tegen de grond gaat voor het einde van mijn carrière zal me grote voldoening geven. Als die lelijkaard is gesneuveld dan kan ik me met een gerust gemoed met pensioen gaan als burgemeester”, liet Louis Tobback toen optekenen. Het lukte uiteindelijk niet om de oude gebouwen af te breken voor het pensioen van Tobback en helaas moest de voormalige burgemeester vandaag de eerste sloopwerkzaamheden missen. “Men heeft me ondanks de belofte dat zeker wel te zullen doen niet uitgenodigd. Uit het oog, uit het hart”, aldus Louis Tobback. “Maar het geeft me een bijzonder grote voldoening dat de sloop is begonnen. Toen de sloopvergunning destijds werd afgeleverd, werd ik al vervuld met een gevoel van vreugde. Ik ga één van de komende dagen zeker een kijkje nemen naar de vooruitgang van de afbraak.”