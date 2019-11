Lange-Beemdenlaan en een deel van de Mothstraat afgesloten voor wegenwerken EDLL

09 november 2019

Stad Leuven gaat de Lange-Beemdenlaan en een deel van de Mothstraat in Wilsele vernieuwen. Er wordt een nieuwe asfaltlaag, deksels en boordstenen geplaatst. De werken zijn voorzien van 12 tot 16 november. In die tijd zullen de straten afgesloten zijn. Ook de Louis Tielemanswijk is afgesloten. Auto’s kunnen een omleiding volgen via de Vuntlaan, de Weggevoerdenstraat en de Van der Nootstraat. Gedurende de werken geldt er een parkeerverbod in de werfzone. De kruispunten met de Vuntlaan, de Van der Nootstraat en de Weggevoerdenstraat blijven wel open. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand de werken passeren en ook voetgangers kunnen op het voetpad voorbij de werken.