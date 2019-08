Lang leve de kamsalamander in Boortmeerbeeks Broek Bart Mertens

18 augustus 2019

16u58 0 Leuven Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zette zondag de laatste 152 kamsalamanders uit in het Boortmeerbeeks Broek. Zo komt er een einde aan een kweekprogramma dat drie jaar in beslag nam. In totaal werden er 3.205 kamsalamanders uitgezet.

Drie jaar geleden begon het INBO een kweekprogramma met salamanders die afkomstig waren van een populatie in het Zennegat. Door werkzaamheden moesten de dieren daar verdwijnen want in het overstromingsgebied dat werd aangelegd hadden de salamanders weinig kans om te overleven. De dieren werden gevangen en tegelijk werd het kweekprogramma opgestart in Linkebeek. Om die opdracht tot een goed einde te brengen, gingen medewerkers zelfs les volgen in de Verenigde Staten. Stap voor stap werden de kamsalamanders de voorbije jaren uitgezet in het Boortmeerbeeks Broek. Zopas kwam er een einde aan het kweekprogramma want de laatste 152 salamanders werden uitgezet in hun nieuwe biotoop. In totaal werden er 3.205 salamanders uitgezet. Hoe de populatie zich verder zal ontwikkelen in het Boortmeerbeeks Broek valt nog af te wachten.

Als we in de komende jaren hier en daar volwassen nakomelingen vinden, zijn we al erg tevreden Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Boortmeerbeek

“De overlevingskansen van de uitgezette larven zijn relatief klein”, zegt Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Boortmeerbeek. “Als we in de komende jaren hier en daar volwassen nakomelingen vinden, zijn we al erg tevreden. Voorlopig hebben we drie volwassen dieren teruggevonden die uit het kweekprogramma afkomstig zijn. De komende jaren wordt de populatie op de voet opgevolgd door de amfibieënwerkgroep van de lokale Natuurpunt-afdeling van Boortmeerbeek.” Nog dit: het is de eerste keer in ons land dat op die schaal een amfibieënpopulatie wordt gered.