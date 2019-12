Gesponsorde inhoud Landelijke Thuiszorg verlaagt drempels voor opleiding tot knelpuntberoep EDLL

07 december 2019

16u30 0 Leuven De vraag naar enthousiaste werkkrachten in de zorgsector blijft groot. Daarom wil Landelijke Thuiszorg de drempels tot een knelpuntberoep verlagen door de opleiding in stappen aan te bieden. Kandidaten krijgen zo een beter beeld van de job, mogen hun definitieve keuze nog even uitstellen, maar kunnen toch al aan de slag op de arbeidsmarkt.

Omdat de vraag naar werkkrachten in de zorgsector groot blijft, heeft de Landelijk Thuiszorg een oplossing gezocht om de drempel tot de opleiding te verlagen. “Mensen mogen bij ons eerst proberen en ervaren. Dat werkt beter dan te beginnen met een opleiding zonder te weten of men een richting wel aankan. Onze nieuwe opleiding bestaat voortaan uit twee volwaardige onderdelen die elk tot een attest leiden”, zegt Marleen Vanhees, directeur Landelijke Thuiszorg.

Op 8 januari start de nieuwe opleiding in Wijgmaal. Tijdens het eerste deel is er ruimte om van de job te proeven op de werkvloer. Dat gebeurt tijdens een stage bij een poetshulp in de thuiszorg en bij een logistiek assistent in een woonzorgcentrum. Wie slaagt op dit onderdeel, verwerft een attest van logistiek assistent en huishoudhulp. Dit attest geeft al toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Maar diegene die willen mogen ook doorstromen naar de aansluitende opleidingsmodule tot verzorgende of zorgkundige. “We gunnen mensen de tijd om te ontdekken of de opleiding tot polyvalent verzorgende of zorgkundige aansluit bij hun verwachtingen en vaardigheden. Dan voelt het bij het begin niet zo aan als een hoge berg. We willen al dat onbenut talent heel graag een volwaardige plaats geven op de arbeidsmarkt”, aldus directeur Vanhees. Wie de opleiding polyvalent verzorgende of zorgkundige afrondt, krijgt een officieel attest en kan bijna meteen aan de slag in de thuiszorg, in een ziekenhuis of in een woon- en zorgcentrum. De Landelijke Thuiszorg hoopt met deze aanpak nieuwe mensen aan te werven.

De volledige opleiding loopt van 8 januari tot en met eind december volgend jaar. Geïnteresseerden zijn welkom op de infodag op donderdag 12 december vanaf 10 uur bij Landelijke Thuiszorg in Wijgmaal. De opleiding wordt gefinancierd en ondersteund door de VDAB.