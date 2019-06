Landbouwers bezetten het Ladeuzeplein ADPW

16 juni 2019

14u27 0

Op en rond het Ladeuzeplein vond zaterdag de derde editie van Leuven Boert plaats. Leuven Boert is een toon- en verkoopmarkt voor alles wat met stadslandbouw en lokale productie te maken heeft. “De Leuvenaar kon er proeven van stadslandbouw , maar ook op de Biomarkt in de Diestsestraat. De korte-keten-landbouw uit de regio krijgt op het Ladeuzeplein een platform. Het is één van de initiatieven die we nemen om stadslandbouw te promoten, als één van de puzzelstukken om te komen tot een klimaatneutrale stad”, zegt schepen van landbouw en consumptie David Dessers (Groen).

“Niet alleen past dit initiatief binnen de Leuvense ambitie om Leuven tegen 2050 klimaatneutraal te maken maar het past ook bij onze doelstelling om de lokale economie te ondersteunen. Mensen die in of rond Leuven wonen en produceren, vinden zo dicht bij huis een afzetmarkt, en onze inwoners komen weer in contact met de mensen achter hun voeding”, klinkt het bij schepen van handel Els Van Hoof (CD&V).