Lage emissiezone ligt niet op de tafel in Leuven: “Al serieuze inspanning gevraagd door invoering van circulatieplan”, zegt schepen Dessers Bart Mertens

25 november 2019

16u12 0 Leuven Vanaf 1 januari is Gent en Antwerpen verboden terrein voor dieselwagens van categorie Euro 0 tot 4. Blijft de vraag: is Leuven één van de volgende steden op het lijstje? Dat blijkt niet het geval. “Drie jaar geleden voerde Leuven een circulatieplan in. Met succes want het autoverkeer in het centrum van de stad daalde met 19 %. Een lage emissiezone is niet aan orde”, aldus Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

Een lage emissiezone of kortweg LEZ…al enkele jaren is die maatregel voorwerp van discussie in heel Vlaanderen. De stad Antwerpen ging in 2017 aan de haal met de primeur en voerde als eerste stad een lage emissiezone in die 180.000 eigenaars van verouderde dieselwagens (meestal voertuigen van voor 2005, nvdr) rechtstreeks trof. Vanaf 1 januari wordt de LEZ in Antwerpen nog strenger en mogen ook wagens van 2009 of ouder de stad niet meer inrijden. Wie dat toch doet, krijgt een boete van 150 euro. Nu ook Gent in het spreekwoordelijke bootje stapt, loopt het aantal wagens met een verbod tot de binnenstad op tot 620.000. Eigenaars van verouderde dieselwagens kunnen wel toelating krijgen maar dat kan tot 30 euro per week kosten.

19 % minder autoverkeer

Volgens berekeningen zal het aantal wagens dat niet meer wordt toegelaten in de stadscentra vanaf 2027 oplopen tot 1,75 miljoen. Volgens VAB zullen ook andere steden het voorbeeld van Gent en Antwerpen volgen in de toekomst. Onder meer Hasselt, Kortrijk, Aalst, Oostende en Mechelen zouden overwegen een lage-emissiezone in te stellen. Ook Leuven wordt genoemd, maar dat klopt niet. “Er is geen sprake van een LEZ in Leuven”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Leuven heeft drie jaar geleden het circulatieplan ingevoerd. Met groot succes want het autoverkeer is met 19 % gedaald in het centrum. Het aantal fietsers is tegelijkertijd toegenomen met liefst 44 %. Dat zijn mooie resultaten en het stadsbestuur is dan ook van mening dat de Leuvenaars en de bezoekers van de stad hun spreekwoordelijke duit in het zakje hebben gedaan voor een gezonder leefmilieu in de stad.”

Europees niveau

Opmerkelijk gegeven: begin 2018 pleitte Fatiha Dahmani –partijgenote van schepen Dessers- nog voor de invoering van een LEZ in Leuven als aanvulling op het ingevoerde circulatieplan. “Als auto’s enkel anders gaan rijden in een stad dan is er enkel een verschuiving van de luchtvervuiling. We kunnen nu al zeggen dat een circulatieplan op zich onvoldoende garantie is dat de luchtvervuiling voldoende sterk daalt. Naast een beleid om mensen aan te moedigen om de fiets of het openbaar vervoer te nemen, vragen we ook dat de stad onderzoekt of de invoering van een lage-emissiezone een haalbare optie zou zijn.”

Ook oppositiepartij N-VA sprak zich in het verleden al uit voor een lage emissiezone maar dan wel als alternatief voor het ingevoerde circulatieplan. “Slimmere knips in combinatie met een lage emissiezone zouden een alternatief vormen voor het huidige verkeersplan”, liet Lorin Parys meer dan eens weten. Schepen Carl Devlies (CD&V) stelde in een reactie dat de stad Leuven niet tegen een lage emissiezone maar die maatregel wel gerealiseerd wil zien op Vlaams en liefst zelfs op Europees niveau. Schepen David Dessers (Groen) sluit zich aan bij die visie. “Ik sluit niet 100 % uit dat er ooit een LEZ komt in Leuven maar op stadsniveau gaan wij die niet invoeren. Wat we wel gaan doen de komende jaren is verkeersplannen invoeren in de deelgemeenten om ook daar mooie resultaten te boeken”, klinkt het.