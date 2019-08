Lachgassnuivende jongeren zorgen voor overlast ADPW

De Leuvense politie betrapte maandag even voor middernacht vier jongeren tussen 17 en 20 jaar oud uit Kessel-Lo die in het park Heuvelhof langsheen de Diestsesteenweg een fles lachgas bij zich hadden en het gas inhaleerden door gebruik te maken van ballonnen. Een buurtbewoner contacteerde de politie met de melding dat ze last had van lawaai afkomstig uit het park. Toen een patrouille poolshoogte ging nemen, troffen ze de jongeren aan op een bank in het park. Ze hadden een opgeblazen ballon in hun handen die van de een naar de ander werd doorgegeven. Achter de bank lag een fles lachgas van vier kilogram. De jongeren gaven toe dat ze in de loop van de avond al enkele keren het lachgas hadden geïnhaleerd. De fles hadden ze gekocht in Nederland. De fles lachgas werd in beslag genomen en de jongeren werden nog eens extra gewezen op de risico’s die verbonden zijn met het inhaleren van lachgas.

